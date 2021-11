Este domingo se cumplen 5 meses sin Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció en la puerta de la casa de su tía, en el barrio 544 viviendas de San Luis, mientras jugaba con sus primos. El gobernador, Alberto Rodriguez Saá, y distintas figuras políticas de la provincia que se acercaron a emitir su voto en las elecciones legislativas se refirieron al caso.



El senador nacional y ex gobernador Claudio Poggi, líder de "San Luis Unido", dijo que "el Estado no debe dejar de buscarla". Así lo expresó luego de participar de las votaciones, que, señaló, se dan "luego de una campaña atípica" por la situación de "pandemia y también por la situación económica" que atraviesan las familias de San Luis.

El gobernador Alberto Rodriguez Saá también mencionó después de pasar por las urnas la desaparición de Guadalupe y manifestó que el caso de la pequeña "se encuentra en manos de la Justicia Federal" y que el gobierno provincial se manejó con "mucha empatía y dolor en su búsqueda que no se ha detenido".

Durante la jornada se espera que 393.472 sanluiseños emitan su voto en las 1.255 urnas distribuidas en la provincia, para elegir 3 Diputados nacionales, 23 Diputados Provinciales, 4 Senadores Provinciales, 7 intendentes, 5 comisionados municipales y 68 concejales en las distintas localidades.



Marcha por Guadalupe

La mamá y el papá de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone y Eric Lucero, realizarán dos marchas este domingo 14 de noviembre al cumplirse 5 meses de la desaparición de la niña. Ambas fueron convocadas para las 18 horas, horario de finalización del acto eleccionario.

La marcha convocada por Yamila Cialone se concentrará en la Plaza Pringles, kilómetro cero de la capital puntana, mientras que la de Eric Lucero saldrá desde su domicilio particular, en el bario 23 viviendas, al sur de la ciudad. Los padres de Guadalupe no podrán estar juntos por una orden de restricción dictada por la justicia. "No se trata de una manifestación política ni tampoco de una competencia para ver quién reúne más gente, sino que es un pedido desesperado por tener alguna noticia de Guadalupe, de quien no se tienen datos ni en la justicia provincial ni en la federal, que intervienen en la investigación", explicaron.