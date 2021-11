Por segunda vez desde que volvió la democracia el peronismo perdió las elecciones en La Pampa. A pesar de que logró dar vuelta los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en algunos distritos, como en la capital provincal, Santa Rosa, la alianza de macristas radicales y otros partidos de Juntos por el Cambio (JxC) logró mantener la ventaja y se quedó con los dos senadores por la mayoría. El radical Daniel Kroneberger y Victoria Huala de Pro asumirán sus bancas el 10 de diciembre al lograr el 48,3 por ciento de los votos, mientras que Daniel Bensusan, que obtuvo el 42,2 % lo hará por el Frente de Todos. La derrota del peronismo, que se da en medio de una interna entre el dirigente provincial Carlos Verna y el gobernador Sergio Ziliotto, es clave para la pérdida del quorum en el senador

36 años pasaron desde que el peronismo pampeano se impuso en las urnas al regresar la democracia y logró revalidarlo cada vez que se presentó una elección en la provincia, después de perder solo en 1985 a manos de la oleada alfonsinista. “Se lo dedico a los partidos y a los dirigentes que confluyen en Juntos por el Cambio, que lucharon denodadamente años y años y nunca pudieron lograr un resultado positivo, pero siempre estuvieron firmes y sin claudicar. Para todos ellos vaya este triunfo que desde el ´83 venimos luchando en la provincia de La Pampa", señaló el candidato de JxC, Daniel Kroneberger, una vez que la tendencia del escrutinio ya estaba sellada y cuando ya festejaba en la localidad de General Pico, donde dicen que estuvo la clave para ganar. Así, la alianza opositora logró sostener el resultado que había logrado en las PASO en las que había sido votada por el 48, 08 por ciento, y el FdT por el 42,31 por ciento. Esa brecha del seis por ciento fue casi replicada en las elecciones generales del domingo.

“Gran parte de la sociedad vio a este espacio y nos ve a nosotros como los actores del futuro, como la esperanza, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia y a partir de mañana trabajar en ese sentido, cada vez más juntos, convocar a más gente y decirles que es posible el cambio en la provincia de La Pampa y en la Nación dentro de dos años", afirmó Kroneberger al tomar conciencia de ser el primer radical en mucho tiempo en ganar una elección en la provincia frente al peronismo. El dirigente será uno de los senadores que sumó la oposición y que cambiará la conformación del Senado nacional, en el que el oficialismo del FdT tendrá mayoría hasta el diez de diciembre.



Por su parte, una vez que se conocieron los cómputos oficiales, el gobernador Sergio Ziliotto señaló que “hoy (por el domingo) no nos tocó ganar”. Sin embargo el dirigente peronista destacó que tenían "muchísimas cosas por festejar". Ziliotto apuntó a la militancia que intensificó su trabajo después de las PASO para intentar revertir el resultado “y nos permitió recuperar 16 mil votos: después del 12 de septiembre no pudimos desarrollar el trabajo militante de ir caminando las calles a tocar el timbre, a charlar, por eso nos queda aun balance altamente positivo aunque no pudimos lograr provincializar la elección".

“La gente votó con bronca”, afirmó el mandatario pampeano al aceptar la derrota electoral y reflexionó que “nos costó hacer que la sociedad piense que lo se viene será mejor, la historia nos dará el lugar que nos corresponde a quienes gobernamos durante la pandemia”. Zilliotto dijo que así eran “las reglas del juego de la democracia por lo que quiero reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio". Por último apuntó a los días por venir al indicar que “mañana a primera hora debemos pensar que estamos haciendo una provincia mas desarrollada e inclusiva, con mayor igualdad".



El peronismo pampeano había mantenido su hegemonía desde 1983, primero bajo la conducción del ex gobernador Rubén Marín, y luego bajo la tutela de Carlos Verna. Luego del resultado adverso de las PASO, pusieron en marcha un plan para intentar recuperar votos y dar vuelta la elección tal y como lo lograron en el 2017, cuando también perdieron en las primarias. El esfuerzo no fue en vano porque en Santa Rosa, Toay y en 25 de Mayo pudieron recuperarse e imponerse en el resultado final, pero no alcanzó para ganar la provincia.

El rol del Carlos Verna

En el Frente de Todos hay enojo con Verna. Se esperaba un compromiso y aparición del ex gobernador después de las Paso, para dar vuelta una elección clave para el gobierno nacional, ya que en La Pampa estaban en juego dos senadores. Pero ni Verna ni ninguna otra figura de su entorno hicieron un aporte a la campaña. Es más, poco antes de las elecciones, Verna se mostró con un intendente, pero fue con el jefe comunal de Larroudé, José Luis Gallotti, del radicalismo.

Con la victoria de JxC llegarán al senado además de Kroneberger, Victoria Huala, dirigente de la juventud de Pro, y Daniel Bensusan por el FdT. La lista de diputados de la coalición opositora también logró los dos diputados por la mayoría, que quedaron en manos del macrista Martín Maquieyra y la radical Marcela Coli, y Lichi Marín por el FdT.