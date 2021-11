El Gobierno nacional oficializó este miércoles a través de un decreto la aplicación del impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido popularmente como impuesto al cheque, en operaciones realizadas con criptomonedas y monedas digitales, entre instrumentos similares.



Mediante una modificación a la resolución 380/01, publicada este miércoles bajo el decreto 796/2021, en el artículo 7 de la normativa indica que “las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.

Según informa la medida, estas exenciones que caben a las denominadas fintech (financial technology), que técnicamente son los operadores de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), no regirán más sobre las criptomonedas, pero en principio la norma no impactará en forma directa sobre el comprador.

De acuerdo con lo fundamentos del decreto, la intención del Poder Ejecutivo al momento de presentar el Presupuesto es que “el mismo busca ser la hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos, junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo”. “En este contexto, resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares”, destaca el texto.

El decreto lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La cotización del Bitcoin

Este martes, el precio del Bitcoin, la principal criptomoneda, cayó poco más del 10 por ciento de su cotización, situándose en los 59.016 dólares, en una jornada donde el resto de las criptomonedas se derrumbaron alrededor del 15 por ciento.

La moneda virtual, que la semana pasada había ascendido a un 7,2%, había llegado el 8 de noviembre a un máximo histórico de 67.600 dólares.