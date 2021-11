Marco Ruben tomó la palabra en Central. Cuando lo hace, es porque algo tiene para decir. Y si bien dejó abierta la posibilidad de renovar contrato para jugar el año que viene, fue enfático en su respaldo a Cristian González: “Me encantaría que siga el Kily como técnico de Central”, subrayó ayer el ídolo canaya, que está a cinco goles de transformarse en el delantero con más goles anotados en la institución. “Ojalá que en estos partidos que quedan pueda hacer cinco goles”, confió, entre risas, para quedar en lo más alto de la tabla de goleadores en Arroyito.

Ruben está entusiasmado con seguir en Central. “Me propongo metas cortas, de pensar en seis meses para no saturarme, como ya me pasó cuando dejé de jugar”, explicó el ídolo. Una leve sonrisa era reflejo de su expresión de deseos por seguir en el club. Pero para Ruben todo sería mejor si el año que viene el Kily sigue al frente del equipo: “Me encantaría que el Kily siga, porque eso significaría que el proceso termina bien. Es un proceso en el que todavía se puede crecer, se puede mejorar, sería muy lindo que esta etapa continúe. Hay objetivos lindos y el plantel se puede mejorar el año que viene”, consideró Ruben.

El ídolo de Arroyito tiene contrato hasta fin de año. Aunque despejó dudas sobre su continuidad, incluso a pesar de no confirmarla: “Hace tiempo que digo que vengo de semestre en semestre, trabajando y poniendo mi cabeza así. Es la forma que encontré de seguir en el fútbol, con objetivos cortos. Sigo diciendo y pensando lo mismo. Mi contrato no va a ser ningún impedimento. Después se decidirá. Hay ganas de seguir, pero intento ponerme esas metas cortas para no saturarme. Si tuviera ganas de renovar por dos o tres años, ya lo habría hecho, pero no es mi caso”, admitó el goleador.

El ataque que sufrió la sede administrativa de Central en calle Mitre conmovió a todos en Arroyito y Ruben no quiso eludir el tema: “Esta situación es un reflejo de lo que estamos viviendo acá en Rosario y en todos lados. Estamos invadidos por la violencia, pensando que las cosas se solucionan uno contra otro, y es feo. Espero que las cosas se tranquilicen, mi mensaje es que se calme la violencia que hay. Hay una persona lastimada. Acá parece que vale todo. ¿Alguien vio, buscó o detuvo a las personas que hicieron eso?”, planteó Ruben.