#Festivalipsis El Festival Constante propone la experimentación del movimiento con seminarios y talleres de danza, acrobacia, improvisación, circo y otros lenguajes, el 23 y el 24/11 en el Conti. Mientras que el Festival de Cine y Música de San Isidro tendrá películas clásicas del cine mudo al aire libre, acompañadas de sets musicales en directo de Miau Trío, Lerner-Moguilevsky y Ernesto Jodos; todo gratis del 24 al 27/11 en los jardines del Museo Pueyrredón, en Acassuso.



#DeCatálogo El trovador y productor Guillermo Beresñak soltó su séptimo disco, Las últimas canciones creadas por humanos, con nueve pistas en plan world music astral y co-composiciones y violas a cargo de Juanito el Cantor, Hernán Bourguet y Luciano Mazer. Además, desde Córdoba llegaron ediciones del trío De La Rivera (ATP, EP funk-rockero con canciones de divulgación para públicos familiares), de Los Buenos Tiempos (Temporada 2, su segundo EP) y de la soul-popera Clara Agüero (Gira al sol, EP colorido y de cierto espíritu bohemio). Y también hay lanzamientos de Lou OK (el EP Santa Fe, con pop-rock caliente y brumoso), de Niños Envueltos (su cuarto disco, La palabra inútil, con feat del español Nacho Vegas) y de los rockers platenses Las Alas de Ícaro (Ni muy cerca del sol, que integrará una trilogía de EPs inspirados en mitos griegos).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: el ciclo de cine Miradas adolescentes, del CC San Martín, proyectará Mi amigo hormiga, de Diego Oria, el 20/11; y Solo el amor, de Diego Corsini y Andy Caballero, el 27/11 (todo con entrada gratuita pero con pre-inscripción). Clic en un cumple: el JJ Circuito Cultural celebra su cuarto aniversario el 20/11 desde las 16 y hasta entrada la trasnoche, con fiesta callejera, performances, talleres, actividades con organizaciones sociales del barrio del Abasto y sets de La Que Te Cumbió, Caro Musacchio, DJ Comandante Selektah y Florencia Andrada, entre otrxs. Clic maradoniano: el podcast de investigación Los últimos días de Maradona, sobre lo que pasó en los días previos a la muerte del Diego, debutará en Spotify el 23/11 con conducción de Matías Martin.

#VideosConCrema El pibe Manuel Digilio Ugarte, hijo de la pareja musical, protagoniza el nuevo videoclip del dúo pergaminense Connie & Pablo: Pasando, trip callejero en escala de grises. Aparte, aparecieron nuevos videos de Agustín Goytia (Geografía existencial, experimento casi teatral, entre el collage, la animación y la tensión figura/fondo), de la cordobesa Natali Maestri junto a Fly Fly Caroline (Las flores de la primavera, bajo techo y en penumbras, con pasajes animados por Elfauto) y de LIT killah, esta vez con feat de Duki para Mala mía, cuyo clip propone impactantes secuencias circulares y coreografías con cabezas incendiadas.

#AltaTemporada Series para vivir, series para ser feliz. Sabi, millennial de género fluido, surfea distintas identidades entre amor, sexo, familia y trabajo en la comedia debutante Sort Of, que ya estrenó HBO Max. También salieron la medieval fantástica The Wheel of Time (Prime Video) y la segunda de la bizarra docuserie felina Tiger King (Netflix), y están por caer la tercera del thriller adolescente Hanna (26/11, Prime Video) y el arranque de la argentina Trama, ficción no lineal ganadora del Fondo Nacional de las Artes (25/11, en la plataforma de cine experimental Reticular Films). Y si todo eso no te alcanza, hay nueva chance para el hit de espionaje familiar The Americans, porque Star+ subió sus seis temporadas.