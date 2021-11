Desde Rosario

Santa Fe fue una de las provincias que cedió una banca en el Senado Nacional. La derrota del oficialismo no fue peor que el resultado de las PASO y a la vez le permitió recuperar terreno en diferentes territorios, entre ellos Rosario donde se impuso en la elección nacional a pesar la derrota por estrecho margen en la elección municipal donde el candidato más votado fue el del Frente Progresista del Intendente Pablo Javkin. Con los números en la mano y convencido de que "la foto" del domingo pasado no refleja un castigo a su gestión, Omar Perotti declara que se prepara para un 2022 que cataloga de "muy bueno" y vislumbra un horizonte que permita "mejorar el dia de dia de la gente antes que pensar en armados políticos o candidaturas".

"Yo tengo la cabeza en el 2022, si no aprovechamos el año que se avecina --que todo indica que desde lo productivo va a ser un año muy bueno-- nos volvemos a equivocar. Eso es lo que va a prefigurar lo que viene después. Volver a generarle expectativas a la gente en la diaria, no si juntas a este con este otro, o si están todos adentro. La cabeza está en el 2022 porque queremos consolidar lo que venimos viendo en Santa Fe desde hace unos meses y darle más respuesta a la gente", dijo Omar Perotti consultado por Página/12 a la hora de proyectar el futuro tras la derrota del domingo pasado. "En Santa Fe, la elección de legisladores nacionales se perdió por ocho puntos, pero donde hubo boleta única --categorías municipales-- ganamos en muchas ciudades, incluida Rosario, a pesar de la mala elección del Frente Progresista cuyos votantes se mudaron hacia Juntos por el Cambio" evalúa el gobernador que de ese modo relativiza el resultado adverso de sus candidatos a manos de la hasta ahora desconocida Carolina Losada y Mario Barletta.

En ese sentido, cerca de Perotti razonan que "lo que ocurrió no es la primera vez que pasa, hace cinco años el ignoto Alvor Cantar también ganó aquella elección de mitad de término y nadie pensó que fuera un castigo para el gobernador Miguel Lifschitz" sostiene la fuente. "Un par de años antes de eso, nada menos que Hermes Binner quedó cuarto en la elección del senador nacional y nadie pensó que eso era el castigo al gobernador", remata. Lo cierto es que el peronismo en Santa Fe cosechó más votos que en las PASO de septiembre, mejorando la performance en ese aspecto pero perdiendo por primera vez desde la recuperación de la democracia la mayoría de la representación en la Cámara de Senadores de la Nación.

"Los resultados locales son de lo más diversos, ganan 'arriba' y 'abajo' alternativamente el peronismo, Cambiemos y hasta el Frente Progresista, donde hay boleta única --régimen provincial-- se hace claramente la diferencia"; sostiene el Perotti que no cree que el voto a Losada-Scarpin sea un "castigo a su gestión". Otro elemento que esgrimen en el entorno del mandatario es que los sondeos de imagen no se corresponden con el resultado de las legislativas, sin embargo ese dato --de difícil comprobación-- contrasta con los números del territorio donde "juntos" se impuso en 16 de los 19 departamentos aunque perdió con luz en Rosario, además de San Lorenzo y Garay.

Hace un par de días, Agustín Rossi --derrotado por el sector de Perotti en las primarias-- apuntó los cañones al gobernador sosteniendo que había "provincializado" los comicios y de ese modo explicaba la mala elección. Desde el "perottismo" responden que "si hubiéramos nacionalizado más, aún cuando sacamos más votos que en ninguna otra elección de este tipo, no sabemos qué hubiera sucedido, pero vale la pena mirar lo ocurrido en Córdoba o en Entre Ríos", sostienen destacando que en las provincias de la Región Centro el resultado fue aplastante.

A propósito de la Región Centro , Perotti se ocupó de tomar distancia de los que llamó "versiones sin sustento" ya que su vínculo con Gustavo Bordet y especialmente con Juan Schiaretti no se ha modificado. "Hacemos cosas conjuntamente y seguiremos haciéndolo, pero eso no representa nada diferente, todo está dentro del desarrollo de la región. Nada más". Consultado acerca del "armado" de cara al 2023, Perotti fue tajante: "yo no pienso que haya que ocuparse del 2023 sino aprovechar como viene el año que viene. Yo entiendo que es necesario proyectar un escenario como lo hizo el Presidente , para eso es indispensable abrir el diálogo con todos, intentarlo, proponerlo. Tenemos vocación de diálogo a todo nivel, de lo contrario se va a hacer muy difícil , y si ponemos delante el 2023 volveríamos a equivocarnos. Hay que pensar en el día a día de la gente" reiteró.

En cuanto a la posible conformación de un "polo de Gobernadores" en alguna medida monitoreados por el Jefe de Gabinete , el rafaelino sostuvo que "Juan (Manzur) es un par que desarrolla un rol importantísimo, tenemos un buena relación y todos nos sentimos interpretados rápidamente. Si eso se va conformando en un grupo que trabaje políticamente de manera conjunta, yo no lo sé. Tenemos que mostrar futuro, pero si no aprovechamos el 2022 desde lo productivo que se perfila como un gran año, el 2023 quedará más lejos", concluyó.

La semana que se inicia el mandatario santafesino visitará al Presidente con quien no ha hablado personalmente desde la pasada elección. En relaciòn a su ausencia en el acto del "Dia de la Militancia", que Rossi cuestionó agregando que "tuvo tiempo para viajar a San Juan a ver a la Selección", Perotti se limitó a explicar que mucho antes de la confirmación de la convocatoria en la Plaza de Mayo, "tenia acordada una agenda de trabajo con el Embajador de Polonia que llegaba a Santa Fe. Un encuentro programado hacía 20 días, que se desarrolló cuando se daba la concentración en Buenos Aires", describió.

Santa Fe atraviesa --desde hace años-- una situación muy compleja por los niveles de narcocriminalidad y otros delitos. Esa es --sin dudas-- la mayor preocupación, especialmente en Rosario. No sólo de la población sino de las autoridades de los diferentes niveles. "Estamos metidos en eso, es lo más preocupante, y sin descuidar la campaña de vacunación y el seguimiento de la pandemia" dice Perotti sostiene que más allá del resultado electoral del domingo pasado "Santa Fe lidera el proceso de crecimiento que esperamos afianzar en 2022, nosotros vamos a participar del esquema que genere las mejores condiciones para una instancia de diálogo político para seguir adelante. Ahí nos van a encontrar y creo que en eso coincidimos los gobernadores", sentenció.