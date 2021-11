Andrea de 15 años fue vista por última vez el domingo al mediodía cuando salió de su casa para cargar la SUBE. La casa desde donde partió Andrea está ubicada en Sarmiento al 2200, en el barrio porteño de Congreso.

El padre de la joven le contó a El Nueve que no pueden contactarse con ella, "tiene el WhatsApp como desinstalado". “Ella quería a ir a una plaza que esta acá a seis cuadras, pero no la habíamos dejado ir porque no nos gustaba el grupo de amigos, no los conocíamos”, agregó. La plaza a la que se refiere se ubica en Uriburu y Córdoba, y es un sitio donde se suele practicar skate.

