* Este lunes a las 22 hs se despide NCIS: New Orleans (A&E). Parte de la histórica franquicia policial, que durante siete temporadas siguió a un grupo de investigadores que resolvió casos con Louisiana y la cultura bayou de fondo. Final entonces para un procedural de la vieja guardia y para el agente Dwayne Pride (Scott Bakula), uno de esos personajes catódicos hechos para ser amados. “Nunca había hecho una serie con más de 100 episodios, fue un trabajo muy duro, pero con momentos muy emocionantes. Me encanta el personaje, me encanta el hombre real D'Wayne Swear que inspiró el personaje. Hice lo posible para mantener su reputación, su recuerdo y entusiasmo en la ciudad y su amor por New Orleans”, dijo el actor.



* Starzplay estrenará la segunda temporada de The Great el 19 de diciembre. La serie de Tony McNamara sigue el ascenso de Catalina de Rusia en clave satírica y popmoderna. Las licencias históricas, los diálogos picantes, el tono desvergonzado y la puesta en escena manierista son las claves de un relato que bajo su humor esconde las garras del poder. Al elenco, encabezado por Elle Fanning y Nicholas Hoult, se suma Gillian Anderson quien le dará vida a la madre de la reina.



* El regreso de Euphoria ya tiene fecha. La serie de Sam Levinson y protagonizada por Zendaya tendrá lugar en la grilla de HBO y en su plataforma de streaming el 9 de enero. Por lo visto en el tráiler, la realidad de Rue y su entorno es un loop frenético de sacudones, violencia, narcóticos y todo lo que sugiere su título.

El personaje



Jeff Piccirillo de Kidding (Jim Carrey). Un conductor de un programa para niños vive el momento más jodido de su vida. Murió uno de sus hijos gemelos, lo abandonó su esposa y se exilia de la salud mental abrazando la locura. Reencuentro para el actor con Michel Gondry tras el mojón de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Como si el show de Xuxa se agarrara a faconazos con Sigmund Freud y la psicodelia.