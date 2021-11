La decisión del Banco Central de prohibir las cuotas sin interés para adquirir viajes al exterior generó una fuerte polémica a fines de la semana pasada. A raíz de ello, PáginaI12 consultó a diferentes especialistas y entidades del sector para conocer su opinión sobre la medida de la entidad monetaria y la situación actual de las divisas.

El economista, Santiago Manoukian explicó que "el turismo ha representado históricamente para Argentina un déficit estructural en las cuentas externas. Al menos así se ha visto desde 2012 hasta la fecha. Por lo tanto, es una gran preocupación en momentos donde las reservas netas del Banco Central están en niveles muy reducidos y el gobierno está intentando a toda costa en evitar un salto abrupto en el tipo de cambio. Para poder preservar ese nivel tan reducido de divisas se intenta desincentivar el consumo turístico de paquetes, hoteles, excursiones, pasajes afuera porque eso implica giro de divisas y perjudica la balanza turística. Lo que pasó con la pandemia es que ese déficit turístico se redujo en un 66 por ciento".

Leandro Ziccarelli, economista del Centro de Economía Política (CEPA), explicó que "la medida ayuda a la problemática de la falta de divisas. Naturalmente es una medida antipática, pero lo importante es entender que viene acompañada de otras que flexibilizan el acceso a divisas para comprar bienes de capital".



Antonella Gervagi, economista e investigadora del Centro de Investigación Pública (CIAP), aseguró que “el gobierno está entre dos situaciones, se les van los dólares y el riesgo país está aumentando. Está en una disyuntiva de devaluar, que es algo que no quiere hacer y por eso está endureciendo el cepo al poner más medidas restrictivas y tapar los últimos agujeros por donde se están yendo los dólares. La medida es sorpresiva, pero es evidentemente que hay algo que hacer porque las reservas del Banco Central están casi en cero. Devaluar no es una opción para el gobierno evidentemente. Se busca desalentar las compras en cuotas porque los argentinos al contado no podrían acceder. Esto va a hacer que lo que son los dólares que se pagan a las aerolíneas del exterior u hoteles se queden”. “Una devaluación -continua- tiene impacto directo en la inflación pero ¿es sostenible seguir tapando huecos sin mover el tipo de cambio? No lo veo muy posible”.

Desde las agencias de viajes y de compañías aéreas manifestaron el descontento y repudiaron la medida. Felipe Baravalle, director de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), manifestó que "esta medida va a impactar en reducir la oferta, si los vuelos no pueden salir completos esto hace que se reduzca la eficiencia económica de los vuelos. Esto nos aleja más del mundo, no solo por el turismo si no también en cuestiones laborales, las empresas necesitan financiación. Va a ser muy poca la gente que pueda viajar, eso lleva a una contracción del mercado y a una contracción de la economía". "Dicen que la medida es temporal, ¿hasta cuándo?, ¿un mes, dos meses? No sabemos. Por lo pronto el black friday que muchos esperaban ya no va a ser posible y estas fechas nos permite generar proyecciones sobre qué es lo que quiere el mercado".

“Nada de esto fue consultado ni anticipado como posible con nuestra industria. Tan solo hace días, desde JURCA habíamos pedido reunirnos con el Ministro de Turismo y el Jefe de Gabinete Juan Mansur para que se levantaran las actuales restricciones para permitir programar nuevas frecuencias. Es lamentable que habiendo pasado más de un año de pandemia, dónde la industria ha pedido reuniones y mesas de trabajo con las autoridades, incluso Jefatura de Gabinete, no se escuche a este sector que directa e indirectamente genera miles de puestos de trabajo y sostiene a familias argentinas cuyos ingresos provienen del mismo”, menciona el comunicado de Jurca.

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) que representa alrededor de 5.000 agencias de viajes emitió un comunicado resaltando que la industria turística vive su peor crisis y advirtieron que podrían accionar por vía judicial: “Nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación (una medida solo contra el turismo) que podrá, incluso, traer como consecuencia idénticas decisiones de otros países hacia el nuestro”, aseguraron.