El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una jornada con cielo mayormente nublado y lloviznas aisladas por la tarde. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima será de 15 grados, con viento del este.

El miércoles el cielo seguirá parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 20 grados, con viento del oeste rotando al sur.

El jueves se espera un marcado descenso de la temperatura, con cielo algo nublado y una mínima de 7 grados y una máxima de 14 grados, con viento del sureste.