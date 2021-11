"La información difundida sobre el crucero “Hamburg” es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas. Todas fueron negativas incluyendo la del caso, quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos", aclaró en Twitter la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Así salió al cruce de la versión de que la Dirección de Sanidad de Fronteras había habilitado este viernes el ingreso sin control de un crucero procedente de Cabo Verde, África, creyendo que se trataba de un país asiático.

La publicación de la funcionaria precisa la información sobre lo que ocurrió con el barco, sobre el cual se dijo que en principio se creyó que venía de Asia y que tras advertir el error el sábado se ordenó el confinamiento de los tripulantes y pasajeros en sus camarotes, debido a las indicaciones del gobierno de extremar los controles para viajeros provenientes de África y así de postergar el ingreso de la nueva variante Ómicron al país.

Este viernes, a las 19:30, el buque de pasajeros Hamburg ingresó a la terminal de cruceros “Benito Quinquela Martín” del puerto metropolitano. Lo que trascendió erróneamente, según aclaró este lunes Vizzotti, fue que las autoridades de Sanidad de Fronteras le otorgarán la llamada “libre plática”, lo que implica que tanto pasajeros como tripulación pueden descender a tierra firme.

Fuentes del Ministerio de Salud de Nación a GO Noticias consignaron que un pasajero del que había trascendido que dio positivo de covid tuvo en verdad un resultado negativo en el test de PCR.

"Está como negativo, pero aislado en el barco tanto él como sus contactos estrechos", dijeron. Y explicaron que en un primer momento se lo había identificado como positivo, dado que el test de antígenos dio de esa manera, pero que luego la prueba PCR a la que fue sometido dio negativo.

Al desmentir que no se hayan aplicado los controles del caso, Vizzotti remarcó que "nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta". El caso del supuesto error de las autoridades sanitarias fue dado a conocer por Infobae. La ministra agregó: "No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen con fuentes oficiales y confiables, y de esta forma aportar calma en esta situación tan particular".

Según fuentes de la naviera, el buque tenía prevista una escala en Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia. Los planes están supeditados a lo que disponga el área de control que está bajo la órbita de la cartera de Salud.