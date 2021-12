El actor y productor Alec Baldwin aseguró que él no apretó el gatillo del arma que mató a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película en la que actuaba, según una entrevista concedida a la cadena ABC. “El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, dijo Baldwin. El actor también afirmó: “Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca". La policía investiga el hecho como un accidente. Sin embargo, además del experimentado actor, la armera del filme, Hannah-Gutiérrez-Reed, y el asistente de dirección Dave Halls se encuentran bajo la mira de la Justicia.