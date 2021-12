#HayTablas El Festival Internacional de Teatro y Discapacidad tendrá versión online y presencial en el Teatro El Tinglado, con charlas y obras de compañías como Sin Drama, Banda Alegría, Abremundos o Centro de Día, del 3 al 5/12, con entrada libre.



#VideosConCrema Cazzu soltó el clip de Castigo, alta producción con estética cinematográfica, dirección de Facundo Ballve y temática de género. Y también están online los nuevos videos de La Danza de las Bestias (La selva y la suerte, performance galáctica con feat de Guidopamina), de Dat García (Cada uno con su bandera, experiencia visual de flasheo, colchones y cerebros creada por 5 Peso), del trío Les Neón (Yanoki, aventura entre croma verde, pared infinita y bailarines del Veneno Team) y de Puebla (AM, juego onírico indie, nocturno, rural y colgado).



#JoystickDivision El Festival Power Play debuta con promesa de intentar desmitificar y humanizar el mundo gamer: el finde del 4 y 5/12 habrá expo vía Twitch y YouTube de Women in Games Argentina, con temas como esports, criptotransacciones, testing, UX/UI, derechos digitales y psicología gamificada, además de shows de livecoding y música electrónica.

#CualquieraPuedeGooglear Clic abierto a debate: la edición 2021 del TEDxRíodelaPlata trae un montón de actividades y charlas sobre adolescencia, educación, identidad, género y democracia, y tendrá su cierre el 5/12 desde las 16 en el Parque Sarmiento, con acceso gratuito. Clic con pasaporte: la banda española Dorian agranda la lista de visitas internacionales con el show que pautó para el 13/5 en Niceto Club. Clic con partitura: Back to the Orchesta llega el 10/12 a Movistar Arena con su propuesta de versiones orquestadas en directo de bandas sonoras clásicas del cine, como las de Volver al futuro, Star Wars, Indiana Jones, Batman o E.T..

#Pantallazos El festival de cine fantástico, bizarro y de terror Buenos Aires Rojo Sangre recupera presencialidad hasta el 12/2 en el Multiplex Belgrano, con películas argentinas, segmentos asiáticos y actividades especiales. Además, el mítico show de los hermanos Gallagher en su mejor momento, Oasis Knebworth 1996, subió a la grilla de Paramount+; mientras que 1915 compartió Canciones en el parque, documento fílmico con versiones alternativas grabadas en vivo en el auditorio del Parque Centenario.

#HacelaSimple Lucía Tacchetti se subió a Lost Cool, de los canadienses Holy Fuck, y Nicki Nicole se cruzó con la española Aitana para Formentera. Además, salieron canciones fresquitas de Julián Desbats (La pavada), de Luciana Segovia (Viaje espacial), de Facundo Galli (La noticia más hermosa), de Rockas Viejas (Degradé + Rebaño), de Cris Taboada (Diferentemente diferente), de la tucumana Eloísa (Luna nueva) y de los yanquiargentinos Fervors (Looking Glass).