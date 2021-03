"La etiqueta 'indie' está vaciada: ya no sabemos de qué habla"

A pesar de que su título pareciera aludir a la coronacrisis, el último disco de estudio de 1915, Los años futuros, no tenía una intención providencial. "Empezamos a grabarlo en agosto de 2019 y lo terminamos en enero de 2020. Y de pronto nos cayó la pandemia", revela Cruz Hunkeler, frontman del cuarteto. "Esperamos un par de meses para lanzarlo. Al ver que esto iba para largo, y que se nos estaba yendo la sensación de la novedad y cada día perdía vida, decidimos sacarlo igual y defenderlo de la manera que pudiéramos." Una de esas formas será este 11/3 desde las 19 en el Hipódromo de Palermo, en una fecha compartida con El Zar y Lvpe.

Aunque luego pasaron cosas. "Es muy loco cómo algunas de sus canciones parece que hablaran de la cuarentena. La pandemia lo resignificó de una forma muy drástica y loca. Sucedió para bien, porque es un disco que trata sobre la esperanza. Pero, al igual que nuestros trabajos anteriores, también tiene un montón de crítica." A diferencia de Bandera (2018), cuyas letras giran en torno a la bronca, el enojo y la protesta, el tercer álbum de la banda está inspirado en la fuerza colectiva, el empuje y la creencia de que se pueden cambiar las cosas.



Pero lo que lo marca a fuego a esta producción fue su origen aventurero y nómade. "Muchas de las letras las compuse mientras hice un viaje de mochilero con un amigo. Surgieron al entrar en contacto con nuevos lugares y experiencias. El disco está inspirado un poco en eso", confiesa Cruz. "Este nuevo enfoque nos da más cancha para explayarnos, y para no repetir lo que hicimos antes."

En diciembre de 2019, y durante tres meses, el cantante y guitarrista de 1915 y su cómplice comenzaron a recorrer Chile, Bolivia, Perú y el norte de Argentina. "Nunca estuve tan conectado con la música", asienta el artista. "Nos fuimos con muy poca plata, y con mi amigo, que también es músico, vivíamos de tocar en la calle y en restaurantes. Teníamos que hacerlo todo el día para poder comer y pagarnos el viaje. Además, estuve componiendo, tocando las ideas que tenía. Hablaba con los pibes a la distancia a ver qué les gustaba y qué no. La letra de Balsa la terminé estando de viaje."

Si bien Extranjero es la canción que mejor podría representar este periplo, curiosamente fue compuesta antes de que germinara el imaginario de Los años futuros. "El tema trata sobre ser extranjero en Buenos Aires. Una cosa así de melancolía, de ver, probar y sentir que estás en otro lado. O esa era la idea inicial", explica Cruz, cuyo grupo puso a circular en febrero de este año el EP En vivo. "El video le dio un sentido más literal, lo terminó resignificando hacia el lado de la segregación, que es un tópico que abordamos en el disco."

Ese viaje ayudó asimismo a darle otra sustancia al primer corte promocional del álbum. "Conocí muchas discriminaciones que acá no veía en términos cotidianos. Cuando estábamos tratando de hacer dedo, los camioneros nos preguntaban si éramos venezolanos para ver si nos llevaban o no. Tomamos contacto con eso de una forma más cercana, y me flasheó. Mi propia familia se exilió en la Dictadura, por eso me pegó."

¿Qué opinás del rechazo chauvinista a la música urbana y otros estilos que no son de órbita local tradicional?

--Partamos de la base de que toda la música que escuchamos y tocamos viene de Africa, de alguna u otra forma. El tango, el rock, el jazz y el blues son una mezcla de culturas muy zarpadas. Vivimos en un mundo globalizado, donde ponerse purista de lo propio y de lo ajeno es muy polémico. Celebro que haya diversidad, y que cualquier persona que venga al país encuentre el hogar, la comodidad y la música que la represente.

Los 1915 podrían haberse aburguesado y repetir la fórmula musical de Bandera, disco que les permitió hacerse un nombre dentro de la novel avanzada de artistas argentinos. Pero en su tercer álbum prefirieron pegar el volantazo e ir hacia otro lugar. Aunque sin extremismos. "Los discos terminan siendo una foto de un momento", reflexiona el frontman. "Uno está en un lado, y en un momento quiere irse al otro para explorar cosas nuevas. Con las influencias de uno, la música que escuchó y el círculo que te rodea. Eso siempre va a estar. En el caso de este álbum, quisimos hacer un disco más rockero."

Si Bandera tenía ese condimento más pop y bailable, con este trabajo intentaron reflejar lo que más les gusta: la fuerza del show en vivo. "Son bastante enérgicos", describe. "Si tuviéramos que darle un rótulo a la música que hoy hacemos, diríamos que es rock. Ya no nos gusta la etiqueta indie. A veces no termina significando mucho porque ponen a CA7RIEL en playlist indie, y él no hace nada similar a eso. Uno no termina sabiendo de qué se habla. Está vaciada."

Trueno cantó que el trap es el nuevo rock, y hasta ahora nadie consiguió contradecirlo. ¿Qué te parece que significa hoy ese término?

--Concuerdo con Trueno. Me parece que los nuevos revolucionarios de la música son los del trap. Pero el rock no es un estilo de música, sino una intención que tratamos de resignificar. Con esto no me refiero al rock chabón, que se institucionalizó y perdió su propuesta inicial. Vamos al hueso de lo que significa la transgresión del rock, y queremos llevarla más allá del género. Es más que tocar una guitarra con distorsión.

* Jueves 11/3 a las 19 en el Hipódromo de Palermo (Avenida del Libertador 4101), junto a El Zar y Lvpe.