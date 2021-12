El seleccionado argentino masculino sub 21 de hockey sobre césped logró este domingo su segundo título mundial de la categoría, al vencer a Alemania por 4 a 2 en la final del Mundial junior que se disputó en la ciudad de Bhubaneswar, India.

El gran artífice de la consagración al defensor Lautaro Domene, quien anotó los tres primeros tantos en jugadas de córners cortos a los 10, 25 y 50 minutos. El jugador del Royal Ombrage de Bélgica tuvo como mérito destacado haber concluido con una efectividad del ciento por ciento en esas ejecuciones, ya que Argentina dispuso de tres oportunidades a lo largo de todo el partido.



Franco Agostini, de Lomas Athletic, aseguró el triunfo argentino a los 60 minutos en un contragolpe que tomó a todo el rival, arquero incluido, en posición de ataque en una búsqueda desesperada por evitar la derrota.



Los alemanes habían experimentado una buena reacción a partir del tercer cuarto cuando descontaron por intermedio de Julius Hayner (36m.) y luego empataron a través de Masi Pfandt (47) en el inicio del segmento final.



Sin embargo, el conjunto dirigido por Lucas Rey, campeón olímpico con Los Leones en Río de Janeiro 2016, retomó el control del juego en el momento clave para el desenlace y celebró una victoria que equipara el logro conseguido por el hockey sobre césped argentino en la Copa del Mundo Rotterdam 2005.



“No podemos explicar lo que sentimos en este momento. Es difícil saber lo que estamos pensando. Sabíamos que este equipo podía hacerlo. Jugamos juntos, como lo hemos hecho en los otros juegos. Nos comprometimos como equipo y eso es lo más importante. Es una locura que no podemos explicar, lo que es ganar este torneo. Es hermoso y estamos muy orgullosos de este equipo”, declaró Domene al sitio oficial de la competencia.



Argentina participó en 10 de las 12 ediciones de los Mundiales de la categoría Sub-21 y entre sus actuaciones destacadas también figura el subcampeonato obtenido en Hobart (Australia) en 2001.



El 4-2 sobre Alemania en el partido final vengó la única derrota "albiceleste" a lo largo del torneo (2-3), que se había producido en la segunda fecha del Grupo D.



Los Leoncitos debutaron en el torneo con una contundente goleada sobre Egipto (14-0), luego perdieron frente a los germanos y avanzaron a la última fase tras ganarle a Pakistán por 4-3 en la última fecha de la zona.



En cuartos de final, dieron cuenta de Países Bajos (2-1), que llegaba invicto y con la chapa de gran candidato al título. Francia fue el rival de unas semifinales que se definieron con shoot outs (3-1), tras igualar sin goles en el período regular.



Los franceses obtuvieron este domingo el premio consuelo de la medalla de bronce, al imponerse sobre India 3 a 2.



En la final del torneo, disputada en el estadio Bhubaneswar Odisha, Argentina alineó a Nehuen Hernando; Tadeo Marcucci, Facundo Zárate (capitán), Mateo Fernández y Bruno Stellato; Ignacio Nardolillo, Joaquín Kruger e Ignacio Ibarra; Facundo Sarto, Francisco Ruiz y Lucio Méndez. Luego ingresaron Agostini, Gapar Garrone, Joaquín Toscani, Bautista Capurro, Domene y Tadeo Mahon.



Los alemanes formaron con Anton Brinckman; Michel Struthoff, Erik Kleinlein, Christopher Kutter y Paul Smith; Mortiz Ludwig, Niclas Schippan y Mario Schachner; Hannes Müller (capitán), Aron Flatten y Matteo Poljaric. Sus relevos fueron Phillip Holzmueller, Julius Hayner, Robert Duckscheer, Masi Pfandt, Antheus Barry y Maximilian Siegburg.



Al término del partido, el capitán alemán felicitó a Los Leoncitos: "Creo que la primera parte no fue buena para nosotros. Demasiados errores técnicos, poca presión sobre el balón. La segunda parte fue un poco mejor pero, al final, perdimos la final. En este momento es difícil de entender, sólo hay que reconocer a Argentina".