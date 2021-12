El ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, continuará con prisión domiciliaria hasta el 1 de marzo de 2022, tal como lo decidió ayer la jueza Eleonora Verón, a instancia de la dupla fiscal de Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. La decisión judicial significa sin dudas un nuevo espaldarazo a la dificultosa investigación que lleva adelante la Agencia de Criminalidad Organizada, habida cuenta de la demora en poder sentar en el banquillo de los acusados al senador Armando Traferri. Es que todavía la Corte Suprema santafesina no se expidió sobre el fondo de la cuestión, que permite al legislador ampararse en sus fueros para evitar ser investigado. Lo que por estas horas no se descarta en la Agencia es la posibilidad de pedir en los próximos días un nuevo desafuero del senador, que podría tener otra respuesta que los anteriores, a ojos vista del tembladeral político que significó el conocimiento público de las declaraciones de Leo Peiti pagando coimas a diestra y siniestra, tanto policías, como a fiscales y jueces como a dirigentes políticos. Puntualmente Peiti confesó haberle entregado 200 mil dólares a Traferri para la campaña del PJ para lograr la legalización del juego on line.

La audiencia tuvo un tono distinto en la disputa simbólica entre las partes, porque esta vez la defensa pública de Serjal, encarnada por Ignacio Carbone y Renzo Biga optó por cuestionar la continuidad de la detención, aduciendo que había contradicciones entre los testimonios de dos de los encartados en la misma causa por coimas logradas para apañar el juego clandestino, entre dos de los que ya firmaron juicios abreviados: Gustavo Ponce Asahad y Leonardo Peiti.

Los argumentos fueron rechazados por la jueza Verón, que resolvió prorrogar la prohibición de libre circulación de Serjal hasta el primer día del mes de marzo próximo.

-Que se discutió en esta audiencia?- preguntó Rosario 12

-Lo que se discutió es si Serjal esperaba el juicio penal en su contra en libertad o detenido. La jueza quiere que enfrente el juicio en esas condiciones. Para nosotros es muy importante porque es una ratificación más a la postura de los fiscales y además por los argumentos que se discutieron en la audiencia , ya que los defensores de Serjal trajeron los mismos argumentos esgrimidos por el propio defensor de Traferri, Oscar Romera. En concreto argumentaron que había contradicciones entre Peiti y Ponce Asahad, y no dejaba de ser curioso que ambos defensores se hicieran eco de esos planteos" contestó Schiappa Pietra.

-Cuál es el próximo paso?

-Serjal va a camino a un juicio oral y público, en el inicio del año próximo tendremos la audiencia preliminar y en breve el juicio oral , en donde Serjal va a tener que enfrentar una imputación que ya dos de los imputados confesaron haberlas cometido. Solo falta acusar a Serjal en juicio y al propio Traferri. Este es un paso muy importante porque vamos a un juicio donde dos de las personas que ya tenemos condenadas reconocen que esa organización la conformaban con Serjal y Traferri.

-Qué falta para sentar al senador Traferri en un juicio ?

- Que resuelva la Corte o que la cámara de Senadores haga lugar a nuestro próximo pedido de desafuero.

-Porque es importante esta decisión judicial?

-La importancia de esta medida es que la jueza Verón ratifica la línea de investigación de la fiscalía ,y apunta que no hay una contradicción relevante en los dos abreviados, porque obviamente puede haber algún dato menor, entre una declaración y la otra, pero nunca fueron relevantes para medir la responsabilidades penales de los mismos.