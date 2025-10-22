El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, convocó a 34 jugadores para una concentración que el seleccionado realizará entre el 27 y el 29 de octubre en Londres, donde se iniciará la preparación para la ventana internacional de noviembre, en la cual el equipo deberá medirse con los representativos de Gales, Escocia e Inglaterra.
Según un comunicado difundido por la UAR, entre los convocados se destacael regreso de Matías Alemanno, el experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 presencias con el seleccionado, pero quien no jugaba con Los Pumas desde noviembre de 2024, cuando el conjunto dirigido por Contepomi venció a Italia 50-18.
Otros que regresan son Thomas Gallo, recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el marzo y no pudo disputar partidos con Los Pumas este año.
No serán parte de la convocatoria Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
"Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías", señaló Contepomi en unas declaraciones que se reproducen en la página oficial de la UAR.
Los convocados para la concentración de tres días en Londres son:
Forwards
ALEMANNO, Matías
CORIA MARCHETTI, Francisco
DELGADO, Pedro
ELÍAS, Efraín
GALLO, Thomas
GONZÁLEZ, Juan Martín
GRONDONA, Benjamín
GRONDONA, Santiago
KREMER, Marcos
MATERA, Pablo
MOLINA, Franco
MONTOYA, Julián
OVIEDO, Joaquín
PETTI, Guido
RAPETTI, Tomás
RUBIOLO, Pedro
RUIZ, Ignacio
VIVAS, Mayco
WENGER, Boris
Backs
BENÍTEZ CRUZ, Simón
BERTRANOU, Gonzalo
CARRERAS, Mateo
CARRERAS, Santiago
CHOCOBARES, Santiago
CINTI, Lucio
DELGUY, Bautista
ELIZALDE, Benjamín
ISGRÓ, Rodrigo
MALLÍA, Juan Cruz
MENDY, Ignacio
MOYANO, Agustín
PICCARDO, Justo
PRISCIANTELLI, Gerónimo
ROGER, Nicolás