El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, convocó a 34 jugadores para una concentración que el seleccionado realizará entre el 27 y el 29 de octubre en Londres, donde se iniciará la preparación para la ventana internacional de noviembre, en la cual el equipo deberá medirse con los representativos de Gales, Escocia e Inglaterra.

Según un comunicado difundido por la UAR, entre los convocados se destacael regreso de Matías Alemanno, el experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 presencias con el seleccionado, pero quien no jugaba con Los Pumas desde noviembre de 2024, cuando el conjunto dirigido por Contepomi venció a Italia 50-18.

Otros que regresan son Thomas Gallo, recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el marzo y no pudo disputar partidos con Los Pumas este año.

No serán parte de la convocatoria Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

"Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías", señaló Contepomi en unas declaraciones que se reproducen en la página oficial de la UAR.

Los convocados para la concentración de tres días en Londres son:

Forwards

ALEMANNO, Matías

CORIA MARCHETTI, Francisco

DELGADO, Pedro

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Benjamín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

MATERA, Pablo

MOLINA, Franco

MONTOYA, Julián

OVIEDO, Joaquín

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

RUIZ, Ignacio

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

BENÍTEZ CRUZ, Simón

BERTRANOU, Gonzalo

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

DELGUY, Bautista

ELIZALDE, Benjamín

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MOYANO, Agustín

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

ROGER, Nicolás