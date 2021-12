No huno goles y el partido dejó un empate con Banfield. Pero fue la noche en la que Maxi Rodríguez jugó por última vez. Y 40 mil leprosos asistieron al Coloso del Parque para hacerle llegar a la Fiera el saludo de retribución para un jugador que tantas alegrías le dio a los hinchas. Una fiesta que se extendió a la mediodía, con fuegos artificiales, saludos grabados y al final, después de tanta angustia por el jugador que dejó de ser, Maxi Rodríguez dejó el Coloso con una sonrisa de serenidad.

La emoción acompañó a Maxi toda la noche. A su salida de la cancha para jugar, los 40 mil hinchas hinchas se levantaron, lo ovacionaron, y estrenaron bandera con su figura. Pisó el Coloso del Parque acompañado de sus hijas. Saludó a todas las tribunas, recibió el reconocimiento de dirigentes de Banfield, terna arbitral y jugadores rivales. El andar cansino, propio de un hombre abrumado por sensaciones emocionales, se rompió cuando empezó a rodar la pelota.

Sebastián Granata

La Fiera salió a jugar con la disciplina y talento que lo caracterizó desde su debut, en 1999. Si no se conociera su edad, de 40 años, nadie podría entender cuáles son las razones para que Rodríguez se retire de la actividad. Si a los dos minutos tuvo una ocasión de gol al recibir un remate en el palo de Garro. Su derechazo rebotó en Maldonado. La Lepra tuvo un arranque ambicioso. Pero no lo pudo sostener, algo que lo caracterizó en todo el año. Su inconsistente juego lo condenó a jugar todo el año por nada más que puntos para pensar en no descender la próxima temporada.

Banfield se hizo dueño del juego, aunque no generó más peligro. Lo perdió Enríquez con un cabezazo en el área chica. Muchos de los avances del Taladro fueron resueltos por Canale, de muy buen partido. Cuando Newell’s reaccionó, en el tramo final, Maxi Rodríguez perdió un mano a mano con Cambeses, luego de una buena combinación de González y Cacciabue para trasladar como equipo de rugby la pelota hacia el otro costado y para atrás, lo que dejó a la Fiera frente al arco.

La desolación llegó a la hora señalada. A los once minutos del segundo tiempo, en referencia al número de la camiseta que distinguió a Maxi, el ídolo se fue para siempre, reemplazado por el chico Funez. La Fiera se vio conmovido por la emoción. Sus lágrimas que escondieron detrás de un rostro bañado de transpiración. Lo fueron a saludar con un abrazo cada uno de los jugadores, y el árbitro Vigliano. Maxi se llevó toda la angustia al banco de suplentes. Garro lo tuvo frente al arco y nadie vio la clara jugada de gol. Todos estaban con la Fiera.

La angustia del ídolo nos habla de un problema que el fútbol desatienda: la persona que se debe despojar del jugador, a su retiro. “Es el famoso Maxi que volvió a Lepra para ser campeón”, le cantó todo el estadio, entre fuegos artificiales, mientras Maxi cubría los ojos con los dedos, ya necesitado de un poco de soledad en el banco de suplentes.

Incluso ya sentado en el banco de suplentes, el ídolo que se fue mantuvo la atención. Porque el partido no despertaba la atención del hincha. Newell’s no generaba peligro y Banfield dilapidaba todo lo que construía en el área leprosa.

Newell’s no ganó porque en el último minuto Canbeces le atajó un tiro penal a Belluschi, a quien lo bajaron en el área. El uno atajó el derechazo cruzado del volante leproso y el estadio se quedó sin el grito de triunfo. Pero no cambió el ánimo para darle el adiós a Maxi Rodríguez. Sin palabras para hacer nota con la televisión, el estadio apagó sus luces para poner en el centro de la escena a un hombre quebrado por el cariño de su público. Con su familia presente, recibió regalos, el más representativo una camiseta de Newell’s combinada en la mitad con los colores de la Selección. Y la fiesta terminó cuando Maxi dejó la cancha y se llevó la pelota.

0 Newell's: Aguerre; Escobar, Calcaterra, Canale, Bíttolo; Cacciabue, Fernández, Pablo Pérez, González; Maxi Rodríguez, Garro. DT: Adrián Taffarel.

0 Banfield: Cambeses; Flores, Maldonado, Sosa, Quinteros; Alvarez, Domingo, Galoppo, Urzi; Enríquez, Cruz. DT: Diego Dabove.

Goles:

Cambios: ST: 11m Funez por Maxi Rodríguez (N), 22m Datolo por Urzi (B), Sordo por González (N) y Giani por Garro (N), 33m Pons por Enriquez (B), Castro por Cacciabue (N) y Belluschi por Pérez (N) y 38m Linares por Domingo y Eseiza por Cruz (B).

Árbitro: Mauro Vigliano

Cancha: Coloso del Parque

Incidencia: ST: 45m Cambeces (B) le desvió un tiro penal a Belluschi (N).