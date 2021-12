Un 97 por ciento de mujeres considera que se puede decir “no” incluso en el marco de una relación establecida, y el 96 por ciento afirma que el consentimiento otorgado en una ocasión no es permanente, pero una de cada 4 cree que no es necesario reiterar el consentimiento de forma explícita en el marco de un vínculo de pareja. Las cifras surgen de la encuesta “Consentimiento y violencia en el mundo digital”, elaborada por la Fundación Avon a partir de las respuestas de 1.631 mujeres de entre 18 y 54 años de todo el país, que se volcaron en un formulario publicado en Facebook e Instagram.

Aunque 9 de cada 10 estuvo de acuerdo en que el consentimiento debe ser claro, directo y explícito, el 42 % reconoció que podría darse por sobreentendido en el contexto, o ser implícito. Se entiende por “consentimiento”, subrayan, los acuerdos mutuos alcanzados sin presiones de ningún tipo, que deben existir entre las partes involucradas en una relación sexual, afectiva o romántica sana.

El estudio, parte de la campaña “Si no es sí, es no”, que lanzó la organización en toda Latinoamérica, revela que el 80 % recibió imágenes sexuales no habilitadas, el 70 % fue presionadx para enviar fotos íntimas, y el 80 % piensa que "publicar una foto sexy" no habilita a comentarios de tono sexual. “El silencio no es un ´sí´, un emoji tampoco”, dijo a la agencia Télam Ana Inés Alvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon. “Necesitamos promover la búsqueda del consentimiento frente a toda interacción, particularmente en las de índole sexual.”