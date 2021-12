Alrededor de 300 vecinxs se movilizaron la noche del lunes último en el pueblo de Gaona reclamando la restitución de la categoría de municipio que le fuera suprimida por un decreto del gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976.

Durante el actual tratamiento de la reforma parcial de la Constitución salteña, el convencional constituyente del departamento Anta, Jorge Esquivel, propuso una cláusula transitoria para restituir la categoría de municipio a cuatro localidades. La propuesta es objeto de análisis por la comisión de Régimen Municipal que este jueves emitirá un dictamen.



La vecina Lelia Robles es secretaria de la Comisión Pro Municipio de Gaona, que se conformó en 2011 para tramitar la restitución. “El pueblo decidió reunirse en la plaza, pidiéndole a los convencionales constituyentes que no se olviden de Gaona”, manifestó a Salta/12 respecto a la movilización del lunes.

Esquivel presentó un proyecto de cláusula transitoria para que a través de una enmienda constitucional la Legislatura modifique el artículo 170 de la Constitución provincial y se pueda realizar una reparación histórica y democrática de los municipios que fueron creados por el Poder Legislativo y suprimidos por la última dictadura cívivo militar.

Se trata de las localidades de Gaona y Nuestra Señora de Talavera, que pasaron a formar parte de la municipalidad de El Quebrachal, en el departamento Anta. También de San José de Orquera, que pasó a depender de El Galpón, en el departamento Metán, y de San Agustín, que integra desde entonces la localidad de La Merced, en el departamento Cerrillos.

“El jueves a las 11.30 se reúne en el recinto de la Legislatura la comisión de Régimen Municipal de la Convención Constituyente para emitir dictamen. Puede ser afirmativo o negativo al proyecto, y puede salir por unanimidad en caso de haber consenso, o bien por mayoría y minoría si hay disidencias”, explicó Esquivel a Salta/12.

El convencional constituyente adelantó que tendría los votos para el dictamen favorable. Luego, el viernes 17 de diciembre, en el plenario final, se resolverá si se aprueba o se rechaza esta propuesta. En caso de aprobarse, las Cámaras de Diputados y de Senadores “tendrán un plazo de 2 años para decidir la restitución o la creación de nuevos municipios, o bien un fondo de reparación histórica para aquellos municipios que existieron y que luego fueron suprimidos por la dictadura”, indicó Esquivel.

Robles consideró esta instancia como la oportunidad para que lxs convencionales constituyentes puedan “subsanar ese error” cometido durante la intervención del gobierno de facto. La vecina dijo que la supresión de la municipalidad en lo que atañe al pueblo de Gaona les ha “perjudicado enormemente porque ha detenido el crecimiento” de la localidad. “Recibimos solo migajas del municipio (de El Quebrachal) porque no se soluciona nada”, sostuvo respecto a los reclamos que realizan y las necesidades de la población.

“Queremos autonomizarnos (…), crecer y nos vemos estancados, que el pueblo administre sus propios destinos, su parte económica. Queremos que nos escuchen”, manifestó. Indicó que tienen una delegación municipal que depende El Quebrachal pero no es autónoma y debe consultar a la intendencia antes de tomar decisiones mínimas referidas a la comunidad. “A veces hay que trasladar enfermos, cuando la ambulancia no tiene combustible se pide al delegado municipal, que no tiene decisión, tiene que pedir al municipio. No se pueden solucionar así esas cosas”, ejemplificó la vecina.

Explicó asímismo que Gaona tiene cerca de 4 mil habitantes, “tiene centro de salud, escuela primaria, escuela técnica, colegio secundario, destacamento policial, una iglesia, ya está estructurado”, señaló. Además indicó que hay dos pueblos más pequeños que le pertenecían: La Ranchería y Las Margaritas.

“Se tenía la esperanza de que la democracia devolviera el municipio. La gente decidió que se conformara la comisión para tramitar la restitución. Fueron pasando los años, los diputados fueron poniendo trabas, nos hicieron hacer investigaciones. Nos decían que no había presupuesto, que no se podía devolver un municipio. Hubo un proyecto del entonces diputado Pedro Sandez, que pidió la restitución del municipio, logró la aprobación en Diputados pero los Senadores lo volvieron y quedó en Diputados”, relató Robles. “Pasaron los años, la diputada Alejandra Navarro elaboró otro proyecto pero de creación. (En Diputados) dijeron que crear el municipio era mucho gasto”, contó.

Robles también recordó que el exgobernador Juan Manuel Urtubey, en la campaña cuando se postulaba a la gobernación, firmó ante lxs vecinxs un acta acuerdo por la que se comprometía a tramitar la devolución del municipio, pero no cumplió. “Lo mismo pasó con (Gustavo) Sáenz. El 1 de noviembre de 2019 se llegó hasta Gaona y todos reunidos en una plaza lo recibimos, él firmó que nos iba a ayudar a gestionar para que a Gaona le devuelva el municipio. (Después) hemos pedido una audiencia pero todavía no respondió”, sostuvo.