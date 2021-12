Hace exactamente un año, en Reino Unido, se aplicaba la primera vacuna contra el coronavirus de occidente, un hito que, luego de 10 meses de sufrimiento e incertidumbre ante la llegada de un virus desconocido, trajo al mundo algo de alegría y, sobre todo, esperanza.

La primer vacunada fue Margaret Keenan, de 91 años. La mujer, jubilada desde hace 4 años de su empleo en una joyería, fue inoculada con la fórmula de Pfizer-BioNTech el martes 8 de diciembre de 2020 a las 6.45, frente a las cámaras que esperaban expectantes el momento del pinchazo.

“Me siento muy privilegiada de ser la primera persona en vacunarse contra la covid-19, es un regalo prematuro de cumpleaños. Espero el año próximo poder pasar más tiempo con mi familia y mis amigos después de tanto tiempo de estar sola”, dijo entonces a la cadena Sky.



La enfermera que la vacunó, en tanto, reconoció el "gran honor" que significaba para ella ser la primera en administrar un inmunizante contra el covid. “Estoy contenta de participar en este día histórico. Los últimos meses han sido muy duros en el Servicio Nacional de Salud. Por fin hay luz al final del túnel”, declaró ese día May Parsons.



Este miércoles, a un año de aquel emotivo momento, Keenan y Parsons se volvieron a encontrar, abrazo de por medio. “Se sintió genial (ser la primera inoculada), honestamente, no podía creer que las cosas fueran tan bien después. En ese momento no me sentía bien, pero una vez que recibí el pinchazo y las cosas empezaron a mejorar, tuve un año maravilloso, gracias al Servicio Nacional de Salud (NHS)", destacó Keenan.

"La gente se encuentra conmigo en la calle y me agradece" por darles ánimo a vacunarse, celebró. "Incluso los jóvenes", dijo sorprendida. "Por favor, vayan a recibir el pinchazo, podrían salvar su vida y la vida de sus amigos y familiares y, por supuesto, las del NHS", concluyó Keenan, en un mensaje hacia aquellos que aún no han puesto el brazo.



El primer ministro Boris Johnson, por su parte, remarcó el éxito que implicó la vacunación en Reino Unido e instó a los funcionarios a ampliar el programa de dosis de refuerzo en curso, debido a la aparición de la nueva variante ómicron, que ya está presente en 57 países.

"Las vacunas siguen siendo nuestra primera y mejor línea de defensa contra el virus", insistió Johnson. Desde el comienzo de la campaña de inmunización, Reino Unido administró casi 120 millones de dosis a su población de 67 millones de personas, entre primeras dosis, segundas dosis y refuerzo.