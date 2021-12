La escisión que lideraron Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti está siendo atacada en todos los frentes. Por un lado, el senador perdió finalmente la vicepresidencia del Senado a manos de Carolina Losada. Por el otro, comenzó un intenso reclamo desde las UCR provinciales para que los diputados que formaron el nuevo bloque de UCR-Evolución vuelvan al que es conducido por Mario Negri, con el objetivo de reducir a su mínima expresión el grupo de radicales disidentes. Todo es parte de una interna salvaje que tendrá otro hito cuando se elija presidente del partido el 17 de diciembre. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que busca que nadie le dispute el cargo -y especialmente Lousteau- culpó al jefe de Gobierno por las internas: "A cada radical que pasa frente al Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta le ofrece un cargo". Por lo menos, esta vez, no rompió ningún vaso.

Tras la ruptura del bloque de Diputados, la interna radical no cesa y se trasladó al Senado. Pese a que el sector de Lousteau planteaba que hasta febrero no era necesario discutir las autoridades de la Cámara, el senador fue rápidamente desplazado de la vicepresidencia de la Cámara, lugar que ahora ocupará Carolina Losada. La salida veloz de ese cargo se suma a la decisión de quitarle al sector de Yacobitti la presidencia de la Juventud Radical, luego de una elección en la que no faltaron los golpes y que será impugnada por los desplazados.

No obstante, ante la decisión de desplazarlo, Lousteau se presentó en la reunión de bloque y él mismo apoyó que Carolina Losada sea la nueva vicepresidenta. "Me parece muy bien porque siempre decimos que los legisladores respaldados por buenas elecciones expresan la renovación", dijo el senador, en una obvia alusión a Mario Negri, quien resultó derrotado en las PASO de Córdoba. "Además es joven y mujer y es una señal importante a todos aquellos que se quieren sumar a la política", señaló, para contrastar con aquellos dirigentes eternizados en los puestos.

De hecho, los radicales renovadores vienen haciendo cuentas: Negri es diputado hace 14 años y hace ocho que preside el bloque, Morales fue 10 años senador y cuatro presidente del partido; Naidenoff es senador hace 16 años y hace una década el presidente de bloque (lugar en el que continuará tras un acuerdo con Alfredo Cornejo para que conduzca el interbloque). A estos se podrían sumar Ernesto Sanz (12 años senador, cuatro presidente del partido) y Angel Rozas (12 años diputado, seis senador, cuatro como presidente de la UCR) y allí concluye la lista de varones que ocupan los cargos de conducción en el radicalismo.

En el Senado, Lousteau luego habló con Losada y le dijo que él la apoyaba porque era una "dirigente nueva". "Solo planteó que tengamos cuidado porque el reglamento establece que la elección es el 24 de febrero y no podemos violarlo", aclaró Lousteau. El anuncio anticipado de que lo desplazan tuvo obviamente que ver con la interna.

Sin vasos

La ofensiva no terminó ahí. Tres titulares de UCR provinciales salieron a exigirles a los diputados de sus provincias que vuelvan al bloque de Negri. Son los representantes del radicalismo de Neuquén, La Pampa y Entre Ríos. El titular de la UCR La Pampa, Diego Marcantonio, afirmó que "la renovación partidaria nunca se logra partiendo desde una ruptura". No obstante, descartó medidas disciplinarias.

En tanto, el comité de la UCR Neuquén le reclamó al diputado Pablo Ceri que se reincorpore al bloque de Negri: "Lo instamos a que lleve adelante las gestiones necesarias para la reunificación del bloque radical. En caso de que ello no fuera posible, se le solicita su reincorporación al bloque de la UCR”, dijeron.

También en Entre Ríos le exigieron a la diputada Marcela Ántola que abandone el bloque UCR-Evolución. “Los entrerrianos tuvimos una clara expresión el 14 de noviembre. La gran confianza puesta en Juntos es un pedido de responsabilidad, un llamado a la búsqueda de respuestas sensatas para enfrentar la grave situación social y económica que nos asoló. Desde esa perspectiva solicitamos enfáticamente a nuestros legisladores a rever la medida de división de bloque en las Cámaras”, indicaron.

Pero con chicanas

Tras protagonizar una pelea con Lousteau, en la que Morales rompió un vaso contra la mesa y las esquirlas le llegaron al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, el mandatario jujeño no se muestra más calmado. De hecho, volvió a salir al contragolpe, pero le apuntó directo a Larreta. Sostuvo que "no es casual" la ruptura del bloque, dado que "fue incentivada por Larreta” y se mostró molesto porque el PRO justo se sacó el mismo día una foto mostrando la unidad de todos sus dirigentes. "Lousteau, Yacobitti y Nosiglia son literalmente empleados de Larreta. La tarea que tienen es dañar el radicalismo, entregarle parte del radicalismo al PRO”, los despreció. Incluso, aseguró que en la próxima reunión de la conducción de Juntos por el Cambio -el 15 de diciembre- le pedirá explicaciones a Larreta por la separación del bloque radical.

“Hay algunos dirigentes del PRO a los que les gusta caminar por el patio trasero del radicalismo, y esto es luego de una elección donde el radicalismo ha salido muy fortalecido. Horacio, a cada radical que pasa por la calle, le ofrece un cargo”, aseguró mientras Larreta suma a su gabinete a Juan Nosiglia, exlegislador e hijo de Enrique "Coti" Nosiglia. Incluso aseguró que los diputados recibirían contraprestaciones por pasarse de bloque: “Yacobitti y Lousteau le dijeron a los diputados que no se queden en el bloque radical porque con ellos tendrían tal y tal espacio en tal medio, porque están pagados con las pautas del Gobierno de la Ciudad". Desde el Gobierno porteño, prefirieron no entrar en polémicas, pero señalaron que las denuncias de Morales "no tienen ningún asidero".