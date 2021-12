Defensa y Justicia, que necesita vencer para aspirar a ser subcampeón, será local ante Lanús, que quiere cerrar el ciclo de su entrenador Luis Zubeldía con una victoria, en uno de los partidos a celebrase el este domingo en la continuidad de la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará en el estadio Norberto Tomaghello, en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, desde las 19.15, con el arbitraje de Adrián Franklin y televisado por TNT Sports.



"Aspiramos a que Defensa quede en el segundo lugar del torneo, sabiendo que se deben dar un par de resultados", adelantó durante la semana el técnico Sebastián Beccacece, en alusión que deben ganarle a Lanús y a su vez esperar una derrota de Talleres de Córdoba ante Independiente.



El equipo de Florencio Varela, que suma 11 fechas invicto con nueve triunfos y dos empates, tiene 44 puntos, viene de ganarle al campeón River (53 en el "Monumental" por 3-2 con una gran actuación.



Lanús despide a Zubeldía, quien no renovó contrato y es muy probable que sea nuevo entrenador de San Lorenzo en 2022.



El equipo, quien tiene 37 puntos, estuvo cerca de clasificarse a la Libertadores de 2022 pero una serie de resultados inesperados le impidieron lograr ese objetivo, y al menos se aseguró que jugará la Copa Sudamericana.





San Lorenzo cierra ante Newell's

San Lorenzo, protagonista de una mala temporada en la que no peleó ningún torneo y tampoco clasificó a una Copa internacional, recibirá a Newell's Old Boys en uno de los partidos que le darán continuidad a la fecha 25.



El encuentro se jugará a partir de las 17 en el estadio Pedro Bidegain, de San Lorenzo, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal TNT Sports.



El local, que sumó apenas 24 puntos, que comenzó el año con Diego Dabove como técnico y luego tuvo al uruguayo Paolo Montero, cierra un ciclo magro en resultados, con un entrenador interino como Diego Monarriz y demasiadas incógnitas respecto de su futuro, ya que no se avizoran mejoras.





Independiente se despide en Córdoba

Independiente, que transitó una temporada ambigua en la que jamás fue protagonista pero al menos clasificó a la Copa Sudamericana de 2022, visitará a Talleres de Córdoba, de gran campaña en la Liga Profesional que ganó River, pero golpeado tras perder la final de la Copa Argentina con Boca Juniors.



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio cordobés Mario Alberto Kempes, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal Fox Sports.



El equipo cordobés que dirige el uruguayo Alexander Medina fue gran protagonista en la Liga Profesional, ya que estuvo puntero varias fechas.



De todas maneras, cuando pudo dar el salto de calidad, Talleres acusó un déficit a corregir para el futuro, ya que perdió con River un partido clave en Córdoba pese a haber jugado con un hombre de más desde el primer tiempo, y en la final del miércoles último ante Boca le sucedió algo similar, ya que su rival se quedó sin Juan Ramírez por expulsión en la segunda etapa, y terminaron ganando la final en definición por penales.