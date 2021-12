El debate y la aprobación del Presupuesto 2022 que el Gobierno quiere convertir en ley antes de fin de año será el primer gran desafío del Frente de Todos tras el recambio legislativo que dejó un Congreso dividido en partes casi iguales entre oficialismo y oposición. El debate arrancará el lunes en la Cámara de Diputados con la constitución de la comisión de Presupuesto –-cuya integración con gran paridad de fuerzas entre el FdT y Juntos por el Cambio (JpC) se conoció el viernes— y ante cuyos miembros expondrá el ministro de Economía, Martín Guzmán. El oficialismo quiere imprimirle a la comisión un trabajo intenso con el objetivo de emitir un dictamen favorable y llevarlo al recinto en una sesión que se convocaría para el jueves o viernes de esta semana. El martes se presentará ante la comisión el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien expondrá sobre la inversión en obras que el presupuesto contempla para las distintas provincias, en busca del apoyo decisivo de los gobernadores para sancionar el cálculo de ingresos y egresos que tendrá el Estado Nacional para el año próximo. Pero si no hay acuerdo, el Gobierno no descarta prorrogar el presupuesto vigente para acelerar las negociaciones con el FMI.

Números apretados

El primer paso será la integración de la comisión de Presupuesto convocada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. El encuentro será el lunes a las 13 horas en la Sala 2 del Anexo C, la más grande que dispone el cuerpo para albergar a la comisión más numerosa de Diputados: 94 integrantes. El propio Massa dio a conocer a través de una circular interna la lista de todos los integrantes de acuerdo a “las propuestas de cada bloque” y en donde transcribe el artículo 105 del Reglamento Interno: "la designación de los diputados que integrarán las comisiones permanentes o especiales se hará, en lo posible, en forma de que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara".

Su integración refleja la polarización de la Cámara y paridad de fuerzas entre los principales bloques que la integran: el FdT tendrá 24 miembros; JpC 23; el Interbloque Federal 1 y el Interbloque Provincias Unidas 1.

El FdT priorizó una conformación homogénea para cumplir con los objetivos del Gobierno Nacional y pesar de los números apretados confía en que ratificará al economista Carlos Heller como presidente de la comisión de Presupuesto. En JpC el reparto favoreció al mayoritario PRO se quedó con 11 asientos en la comisión; la UCR tendrá 7; mientras que los radicales disidentes de Evolución y la Coalición Cívica se reparten dos representantes cada uno; y donde no hubo lugar para el monobloque del economista aliado Ricardo López Murphy. Los dos asientos restantes fueron para los interbloques más numerosos por fuera de los dos bloques mayoritarios. Uno para el cordobés Ignacio García Aresca, que responde al gobernador Juan Schiaretti y que articula con lavagnistas y socialistas. Otro para el misionero Diego Sartori en representación del los oficialismo provinciales de Misiones, Río Negro y Neuquén.

Afuera de la comisión quedaron los bloques más pequeños de la Cámara y que no conforman interbloques a pesar de su afinidad ideológica. Como los economistas ultraliberales Javier Milei y José Luis Espert, donde cada uno lidera su propio bloque de dos integrantes. O el Frente de Izquierda, dividido en los bloques PTS-FIT y PO-FIT. Sus diputados podrán participar del debate en la Comisión pero no podrán votar sus resoluciones por no integrar la misma.





Rapidísimo

Al mando de la misma, FdT propone un intenso plan de labor para los integrantes de la comisión de presupuesto. El mismo lunes y tras la constitución formal de la comisión y la elección de sus autoridades, el ministro Guzmán y parte de su equipo brindarán un informe sobre el proyecto de Presupuesto del Gobierno.

El texto original del cálculo presupuestario había sido presentado ante el Congreso por el Gobierno nacional el 15 de septiembre pasado. Allí se prevé un crecimiento del 4 por ciento del Producto Bruto Interno, una inflación del 33 por ciento y un dólar a 131,1 pesos, a la vez que no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional, además de proponer un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos. Todo enmarcado en las negociaciones que el Gobierno lleva adelante con el FMI por la reestructuración de la deuda de 45 mil millones de dólares que contrajo la administración de Mauricio Macri, con vencimientos a corto plazo que el país no podrá enfrentar. Aunque en el oficialismo admiten que Guzmán podría anunciar “adecuaciones” el cálculo presupuestario y hasta podría brindar detalles sobre la negociación con el FMI tras las reuniones que tuvo el equipo técnico de su cartera y del Banco Central en Washington.

El diputado Marcelo Casaretto (FdT), que volverá a integrar la comisión de Presupuesto ratificó ante PáginaI12 el objetivo que se trazó el oficialismo: "El plan de trabajo es el lunes, martes y miércoles, tres días de muchas horas de debate entre todos los legisladores con la idea de, entre jueves y viernes, darle tratamiento en el recinto, en el plenario de la Cámara de Diputados". La idea se completa con que la semana siguiente el Senado lo aborde y lo convierta en ley antes de fin de año.

Casaretto se mostró optimista sobre la aprobación del Presupuesto 2022. “Es fundamental que el Gobierno tenga su presupuesto y el cálculo de recursos que no solo dispondrá el Estado Nacional sino también las provincias”, sostuvo el diputado entrerriano. Aunque reconoció que los números para el oficialismo son “ajustados”, sostuvo ante este diario que contarán con aliados “provinciales” y el peso que tendrán los gobernadores en la discusión presupuestaria. Negociaciones que el oficialismo concentra de manera reservada y en muy pocas manos: Massa y el jefe de la bancada del FdT, Máximo Kirchner; y a la que se sumaría Heller.

Con la mira puesta en la importancia que adquiere para las provincias las obras presupuestadas en sus territorios, el segundo funcionario en exponer ante la comisión será Katopodis. El ministro de Obras Públicas presentará el martes por la mañana a los diputados un detallado informe sobre las inversiones que proyecta el Gobierno nacional para todo el país en 2022.

Con la promesa de una semana extenuante el Gobierno librará su primera batalla en un Congreso cuya nueva composición de extrema paridad le deja escaso margen para los errores. Pero si falla, se está preparando el plan b.