Desde Roma

En ocasión de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y a 38 años del retorno de la democracia en Argentina, el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, organizó un acto en la ambajada para impulsar a nivel internacional la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.



La candidatura de ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada, donde se realizaron torturas de todo tipo durante las dictaduras y desaparecieron cientos de personas) como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco se ha presentado en distintos países, entre ellos España, a fines de septiembre pasado. Esta postulación fue impulsada desde 2015 por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria de Argentina y fue aceptada en 2017 como parte de la lista tentativa del Comité de Patrimonio Mundial de Unesco.

Al encuentro de Roma asistieron numerosos exiliados y exiliadas residentes en Italia, ex presos políticos, familiares de desaparecidos, representantes de organismos de derechos humanos y abogados defensores de los familiares de desaparecidos en varios de los juicios que se están haciendo en Italia. Se proyectaron también algunos videos desde Argentina, con los saludos de Lita Boitano, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, de Taty Almeida de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y de Delia Giovanola de Abuelas de Plaza de Mayo.

“No debemos olvidar que a la ex ESMA también la quisieron hacer desaparecer”, recordó el embajador Carlés, “en un intento de cancelar nuestro pasado y borrar una de las huellas más dolorosas de nuestra historia”. El embajador hacía alusión a hechos ocurridos en torno al año 2000 y a la decisión de la Corte Suprema de 2001 que prohibió la demolición de la ESMA y ordenó preservar sus bienes porque, dijo la Corte, constituyen pruebas judiciales.

Julio Frondizi, hijo de Silvio Frondizi - el profesor universitario secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 27 de septiembre de 1974- , estuvo presente en el encuentro en la embajada. “Para mí es importante la ESMA, es un símbolo. Aunque mi padre nunca estuvo allí una de las salas del Museo lleva su nombre. Sería importante, si la Unesco decide considerarlo “Patrimonio de la Humanidad, que se recordaran también todos los otros lugares de tortura que hubo en la Argentina durante la dictadura”, dijo Frondizi a PáginaI12.

Arturo Salerni, abogado italiano que defiende a varios de los familiares de desaparecidos en los procesos que se están haciendo en Roma contra militares latinoamericanos y que también estuvo presente en el evento, dijo por su parte a este diario que considerar a la ESMA como Patrimonio de la Humanidad sería “una cosa útil y necesaria a nivel planetario, para que la cuestión de los derechos humanos no quede limitada a la sensibilidad de los estados de América Latina que han sufrido violaciones”. Que la ESMA sea Patrimonio de la Humanidad ¿podría influir en los procesos de derechos humanos que se están haciendo por ejemplo en Italia? “Una influencia directa en los procesos en particular, no la tendrá. Pero sirve para crear un clima de conciencia que los jueces no podrán ignorar. Si hay valores universalmente reconocidos y crímenes universalmente combatidos, incluso a través de la promoción de estos eventos culturales, se crea una red que sostiene las batallas que deberán dar los jueces” por la tutela de los derechos humanos, concluyó Salerni.

El embajador Carlés recordó también que “ésta es una semana especial porque la Argentina ha obtenido la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por primera vez en su historia. Esto, además de ser un logro diplomático del gobierno argentino, es fruto de la lucha de todos en la construcción de procesos de Memoria, Verdad y Justicia”.

En 2004 comenzó un período de recuperación de tres años para transformar al predio de la ESMA en un Espacio para la Memoria y para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos. En 2008 la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos declaró al presidio de la exESMA como Lugar Histórico Nacional. El 19 de mayo de 2015, tras años de debates y consensos, se inauguró el Museo Sitio de Memoria ESMA en el ex Casino de Oficiales, con una intervención museográfica permanente. En 2016 el Museo obtuvo la protección especial con el Escudo Azul (que señala monumentos históricos reconocidos que deben ser protegidos) otorgado por Naciones Unidas.

“El Museo está basado en los testimonios que las y los sobrevivientes brindaron en el Juicio a las Juntas de 1985 y en los juicios de lesa humanidad reiniciados a partir de 2004. Hoy el lugar es un espacio de denuncia del terrorismo de Estado y transmisión de la memoria. Su misión es contribuir a conocer, vivenciar y comprender las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino, propiciando un diálogo intra e inter- generacional en el presente y hacia el futuro”, destacó un comunicado de la embajada argentina de Roma.