Desde enero se pondrá en marcha en la provincia de Salta el programa "Volvé a la escuela", que busca revincular a los estudiantes que durante el 2020, a causa de la pandemia, dejaron la escuela o se vincularon de manera intermitente. Si bien este año, se trabajó únicamente con el nivel secundario, el objetivo es que para el año entrante, la medida se amplíe a los niveles inicial y primario.

Así lo confirmó a Salta/12, la titular del programa Puentes de Acompañamiento para la revinculación, Josefina Caro, quien sostuvo que, se trabajó desde abril de este año, sólo con el nivel secundario porque "era quien tenía mayor impacto de abandono y desvinculación escolar". Según informó, en la actualidad los revinculados del nivel secundario son más de 5.600 alumnos de un total de 8.400 que habían dejado el sistema o se vinculaban de manera intermitente.

El objetivo es ampliar esos acompañamientos para el próximo período lectivo, porque la situación sanitaria permite reforzar el trabajo territorial. En ese sentido, Caro dijo que buscan "garantizar el derecho a una educación integral, igualitaria y de calidad en todos los niveles educativos". Por lo que adelantó que se brindarán acciones pertinentes para cada estudiante con el fin de dar paso a la revinculación, permanencia y egreso.

El trabajo de 2021, se llevó adelante en 200 de las 260 unidades educativas que tiene la provincia. Se hizo junto a un equipo interdisciplinario de casi 500 personas entre ellos articuladores, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y docentes. La funcionaria dijo que buscaron llegar a todos las localidades de la provincia, donde se dispuso de un equipo de profesionales que se abocaría a una única escuela.

“Este es un programa muy importante porque vamos a buscar a los alumnos casa por casa y se le hace un seguimiento personal", explicó Caro. "Obviamente se habló con los padres o tutores para que permitieran que sus hijos pudieran retomar sus estudios", aclaró.

Este medio consultó si había un número preciso sobre la cantidad de chicos que abandonaron los estudios en el secundario, pero Caro manifestó que aún no estaban en condiciones de dar un número cerrado dado que no finalizó el ciclo escolar de este año. "Hay quienes tienen que acreditar sus saberes en febrero", agregó.

Del programa participaron además los estudiantes del último año de los Institutos de Formación Docente y los alumnos de la carrera de Trabajo Social de la Ucasal, quienes fueron fundamentales para llevar adelante el proceso.



Un acompañamiento poco efectivo

No obstante, la profesora Mónica Ovejero, coordinadora pedagógica en Orán del Ministerio de Educación de Salta, contó a Salta/12, que el programa "no se pudo poner en práctica porque humanamente faltaron manos". Si bien, reconoció que las resoluciones que tomó el Consejo Federal de Educación fueron acertadas, la bajada en los territorios no fue tan efectiva.

"En Orán no se lograron sostener acciones de revinculación efectiva porque faltaron agentes revinculadores", reiteró.

De acuerdo a un informe que llevaron adelante en todo el departamento, constataron que durante el período lectivo 2020, y sobre una matrícula total de 11.150 alumnos pertenecientes a 11 colegios de nivel secundario, observaron que el 50% mantuvo conectividad y logró sostener sus clases virtuales. Mientras que el 24% estuvo sin conectividad y el 26% con conectividad intermitente.

Por lo que Ovejero supuso que sí la mitad necesitaba revinculación, el total de agentes informados por la provincia (cerca de 500), resultaban escasos para brindar los acompañamientos. "Se tenían que repartir entre dos o tres escuelas y sólo para Orán necesitaríamos más de 2400 revinculadores, pero nunca nos acercamos a esa cifra", precisó.

Aseguró que esa falencias no pudieron ser saldadas porque en muchas situaciones se trabajó de manera descontextualizada y sin coordinación con las unidades educativas. Sostuvo que un buen abordaje hubiera sido consultar en qué materias se tenían mayores dificultades, pues indicó que en los diagnósticos que pudieron llevar adelante, salieron otras áreas, como geografía y arte, que también necesitaban de acompañamiento pedagógico. Pero desde Provincia, se priorizó las áreas de lengua y matemática.

Además, cuestionó que desde la cartera que dirige Matías Cánepa, no se pidieron, ni en 2020 ni en 2021, los informes trimestrales que reflejan el rendimiento estudiantil. "Ahí claramente se pueden ver los espacios curriculares de mayor dificultad", indicó.

A título personal, dijo que se sintió contenida por las medidas nacionales porque "las normativas que nos bajaron fueron oportunas", pero cuando cada jurisdicción tenía que "bajarlas", la "provincia de Salta no estuvo a la altura". Sobre todo, la Secretaría de Planeamiento Educativo, que era el espacio que tenía que organizar la cuestión pedagógica, precisó Ovejero.

También sumó su preocupación a lo que será el próximo año por la cantidad de estudiantes que van a repetir de curso en este 2021, ya que durante el 2020, se priorizó que esto no suceda.

De acuerdo a un diagnóstico que realizaron en la ciudad, se dio a conocer que con 142.562 habitantes estimados al año 2020, Orán es una urbe con serias complicaciones al momento de considerar la matrícula de los ingresantes a 1° año del Ciclo Básico.

Ovejero aseguró que se encuentran en riesgo el 26% de los estudiantes, que no tendrían matrícula 2022 asegurada. La afirmación es considerando que dichos estudiantes se inscriben en alguna de las dos escuelas de educación técnica de la localidad.

Por un lado, está la escuela de Educación Técnica N° 3104 “Lanza Colombres”, que posee condiciones edilicias para albergar a 150 estudiantes distribuidos en 5 primeros años a razón de 30 estudiantes por curso. Luego está la escuela de Educación Técnica N° 3134, que tiene condiciones edilicias para albergar a 350 estudiantes distribuidos en 10 primeros años, a razón de 35 estudiantes por curso.

En el diagnóstico, aclararon que no tuvieron en cuenta a los colegios privados porque durante el periodo 2021 no se registraron pases de la escuela pública a la privada. Al contrario, fueron muchos los alumnos que ingresaron al sistema de educación pública con pases provenientes de los colegios privados. Las razones fueron por cuestiones económicas inherentes a la pandemia y el consiguiente aislamiento que trajo aparejado el debilitamiento de las economías familiares.

Por eso, Ovejero dijo que en la ciudad de Orán se necesitan construir 14 nuevas aulas para acoger a 30 estudiantes en cada una de ellas. Con el fin de garantizar que la inserción de los alumnos esté distribuida en porciones equitativas en relación con el resto de la matrícula de cada institución, al tiempo que se garantice cercanía de los chicos que viven en distintos barrios de la ciudad.

Otra solución para albergar a los estudiantes sería la construcción de la totalidad de las aulas necesarias en el Colegio Secundario N° 5040 que posee el predio necesario. En la actualidad el 50% de la institución se encuentra desarrollando tareas en aulas muy antiguas donde hace mas de100 años funcionó una cárcel de mujeres. El restante 50% lo hace en una construcción mas moderna que data del año 1999.