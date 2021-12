La jueza Carolina Sanguedolce rechazó el pedido de sobreseimiento de la activista feminista Sofía Fernández, miembra de la Fuerza de las Mujeres, a quien el ex concejal Martín Del Frari acusa por calumnias e injurias porque difundió supuestas denuncias de una joven que asegura haber sufrido violencia y abuso sexual de parte del ahora ex edil.

En un resolutorio que se conoció ayer, pero que está fechado el 7 de este mes, la magistrada decidió "No hacer lugar al pedido de sobreseimiento" realizado por el abogado Leonardo Javier Busto y la abogada Guadalupe Vázquez, defensores de Fernández.



Con la representación de la abogada Gabriela Arellano, Del Frari inició el año pasado una querella por calumnias e injurias contra Fernández, por declaraciones de la activista publicadas en septiembre de de 2020 en el diario El tribuno y en un programa televisivo en las que acuso al ex edil de ser el autor de actos de violencia y abuso sexual contra una joven. Fernández aclaró que esos dichos fueron volcados cuando, en su calidad de militante feminista fue convocada por distintos medios de comunicación a raíz del escándalo del ex diputado nacional Juan Ameri en una sesión de la Cámara Baja de la Nación, y que en esas entrevistas recordó un manifiesto publicado el 16 de agosto de 2019, y aclaró que habló desde la pluralidad del movimiento feminista.

La discusión en este punto del trámite judicial se centró en que la defensa de Fernández afirma que los dichos sobre Del Frari estuvieron enmarcados en una campaña del movimiento feminista para visibilizar la violencia machista en los partidos políticos; además, planteó que sus expresiones fueron referidas a asuntos de interés público, por lo que no corresponde aplicar las figuras de calumnias e injurias, según las modificaciones formuladas al Código Penal por la Ley 26551.

En cambio, Del Frari, que ya hizo reserva de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios contra Fernández, asegura que la activista no precisó exactamente los hechos por los cuales lo acusó, que las dio por ciertos cuando los difundió, y que esas afirmaciones tuvieron "únicamente como fin tales afirmaciones el descrédito y la deshonra de su buen nombre y honor evidenciando el desprecio (...) por la verdad y el honor de otra persona".

Al rechazar el sobreseimiento la jueza le dio la razón al ex edil, por ahora, aunque aclaró que no iba a ahondar en el fondo de la cuestión porque la causa continúa y tiene que realizarse el juico.

Sanguedolce sostuvo que las afirmaciones de Fernández "respecto del honor del querellante no fueron -como ella lo alega- en el marco de la pluralidad del movimiento feminista, sino directamente hacia la persona del accionante, refiriéndose con su nombre y apellido a su persona, concretamente manifiesta que golpeó y amenazó a una mujer, expresiones que van mas allá del repudio generalizado hacia los integrantes del espacio político en general para terminar con los varones violentos dentro de la política".

Asimismo, aseguró que tampoco se trató de una violencia pública política "en los términos del artículo 6 de la ley 26.485", de Protección Integral a las Mujeres, y "lo cierto es que las referencias son particulares hacia su persona haciendo mención a lo que una militante le contó".

Además, la jueza afirmó que "No se trata de una cuestión que guarde relación con el interés público, pues no hacen al desempeño en la función o actividad pública del querellante", sino que son "cuestiones netamente particulares que hacen a su persona".

Concluyó que si bien "no cabe duda que la violencia de género es una cuestión que atañe al Estado Nacional, Provincial y a todos los organismos públicos y privados, para luchar contra ella y erradicarla", eso "no avala una afectación directa al buen nombre y honor de una persona, imputándole un delito o injuriando su honor".

Por estas razones decidió que "no corresponde hacer lugar al sobreseimiento solicitado" y que la causa debe avanzar para "determinar en un juicio con la valoración de las pruebas que se produzcan, si fue así o no", si hubo calumnias e injurias o no.