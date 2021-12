El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reveló que el 62% de las 416 personas internadas por coronavirus al 10 de diciembre no estaban vacunas y el 14% solo había recibido una dosis de la vacuna.



El informe que realizó la cartera de salud indicó que sobre un total de 416 hospitalizaciones, 28 eran menores de 18 años que no recibieron ningún tipo de inmunización, pese a que en territorio bonaerense el esquema completo es libre y gratuito a partir de los 3 años.



También se observó que en las últimas seis semanas, desde el 1 de noviembre hasta el 12 de diciembre, se registró un aumento sostenido del promedio diario semanal de casos, que pasó de 458 entre el 1 y el 7 de noviembre a 948 en la semana del 6 al 12 de noviembre.



En las últimas dos semanas relevadas se registró una suba del 24%, al pasar de un promedio diario semanal de 764 a 948 casos. Una situación de mayor incremento, incluso, se observó también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró en el mismo periodo una suba del 32%.



Cabe señalar que el promedio diario semanal de casos (948) en la Provincia representa sólo el 8% de las más de 11.800 infecciones diarias a las que se llegó durante el pico registrado en mayo de este mismo año, durante la segunda ola de coronavirus en el país, mientras que en las últimas 24 horas se registraron 1.801 casos positivos



No obstante, frente a este panorama, en un mes signado por las reuniones de fin de año al que se suma el registro, en otras jurisdicciones, de la nueva variante ómicron, la cartera sanitaria bonaerense reforzó la convocatoria a todos los bonaerenses para que concurran a los vacunatorios, completen sus esquemas de vacunación y reduzcan el riesgo de contraer cuadros graves de coronavirus.



También se remarcó la necesidad de que los pediatras recomienden la vacunación de niños, niñas y adolescentes.



En cuanto a la letalidad, se indicó que comienza a disminuir a medida que aumenta el porcentaje de población vacunada.



A comienzos de año era del 2,5% mientras que a fines de octubre se llegó a valores menores del 1%, con un 60 % de la población vacunada con dos dosis.



Hasta el momento, en el marco de la campaña Buenos Aires Vacunate se aplicaron 28.094.685 de vacunas a un total de 15.501.715 de inscriptos/as. De ese total, 14.551.805 corresponden a primeras dosis, 12.274.338 a segundas dosis y 1.268.542 a terceras dosis.