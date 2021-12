Una de las hijas de Arturo López, el empleado del garaje del barrio de Monserrat que se encuentra internado en grave estado tras ser golpeado por un adolescente de 17 años, reclamó este viernes a la Justicia, a casi un mes del hecho, que concrete medidas para lograr la detención del acusado.



"El agresor sigue prófugo, es bastante difícil para nosotras todo esto", dijo esta tarde Florencia López en declaraciones al canal C5N, donde además explicó que está convencida de que el adolescente cuenta con la complicidad de su familia para mantenerse oculto.



"Tiene una familia cómplice, tiene un círculo íntimo que lo ampara y lo ayuda para que la ley no lo llegue a detener", aseguró la mujer respecto al joven prófugo, sobre quien pesa una orden de detención firmada por la jueza Penal, Contravencional y de Faltas Carla Cavalieri.



El hecho ocurrió el viernes 19 de noviembre, cerca de las 17, en una playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800, del barrio porteño de Monserrat.



Fuentes policiales indicaron que López, empleado del lugar, fue increpado por un adolescente de 17 años que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.



En las imágenes de la cámara de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente en el lugar.



La Justicia ordenó la detención del adolescente el 26 de noviembre último, pero desde entonces se encuentra prófugo y la imputación en su contra podría ser por “lesiones graves, gravísimas o tentativa de homicidio”, dependiendo de la evolución de la víctima.



El 1 de diciembre pasado, efectivos de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 1, a pedido del fiscal Penal, Contravencional y de Faltas a cargo de la causa, Mauro Tereszko, realizaron 11 allanamientos en viviendas ligadas a la familia del prófugo en Capital Federal y en las localidades bonaerense de Moreno, Rafael Castillo y Banfield, donde se secuestraron celulares y otros elementos de importancia, aunque el joven no fue hallado.



Respecto a la salud de la víctima, la hija de López explicó que su padre "está avanzando de a poquito", pero que "la mejoría es más notoria a nivel clínico que neurológico".



"No podemos mantener una conversacion con él y todavia no nos termina de reconocer. Es bastante difícil para nosotras todo esto", dijo Florencia, quien aseguró que la Justicia "nunca ofreció una recompensa para lograr la detención del prófugo" y que la jueza a cargo del expediente "denegó el permiso para difundir por los medios el rostro del adolescente porque es menor de edad".



"El está en libertad mientras mi papa está tratando de recuperarse, es muy difícil vivir así", finalizó Florencia.