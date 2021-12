Como en tiempos del Grupo A la oposición se unió y dejó al Gobierno sin Presupuesto para el año próximo. Mas allá de los discursos durante una sesión maratónica, las repercusiones sobre el bloqueo opositor no se hicieron esperar. “Esta actitud irresponsable es un golpe a la recuperación de la economía y un retroceso para el país, las provincias y los municipios de todo el territorio nacional, que perderán obras e inversiones necesarias para mejorar la vida de los argentinos y argentinas”, aseguró el bloque de diputados del oficialista Frente de Todos. En tanto, el interbloque macrista de Juntos por el Cambio, que encabezó la embestida opositora con duras críticas al oficialismo, justificó su actitud por los cuestionamiento que vertió Máximo Kirchner sobre la responsabilidad del macrismo de haber contraído la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI: “Los agravios, la mala voluntad y el exceso del presidente del bloque oficialista, hizo que el Gobierno se quedara sin Presupuesto”, sostuvo el macrista Gerardo Milman en sintonía con el grueso de su bancada donde a la hora de votar en contra no hubo divisiones entre “halcones y palomas”.

El bloque del FdT salió al cruce de los argumentos esgrimidos por la oposición a través de un comunicao. "Lamentablemente los diez presidentes de los bloques de una oposición atomizada por fuertes internas aprovecharon esta instancia para fustigar a nuestro Gobierno con desmedida agresividad", sostiene y agrega: "Entendemos que esto forma parte del juego democrático, pero es una muestra de cómo se comportan quienes cuenta con protección mediática, pero carecen de responsabilidad democrática". Al tiempo que respaldó la respuesta de Máximo Kirchner a la oposición en el recinto: "expresó la voluntad y el sentir de toda la bancada oficialista, defendiendo nuestras convicciones y cuestionando los argumentos de la oposición, ejerciendo así su rol como representante del conjunto". "La insólita reacción de la oposición frente a las palabras del presidente del bloque, pone de manifiesto la impostura de quienes integran la oposición, y evidencia el cinismo de eludir la responsabilidad de dejar a nuestro Pueblo sin su presupuesto, a las provincias sin las obras necesarias, a los trabajadores y trabajadoras sin la reducción del impuesto a las ganancias, entre otras cosas", sostiene el comunicado del FdT.

El propio Máximo Kirchner respondió a esos argumentos opositores tras el bloqueo al presupuesto. "Llama poderosamente la atención el comportamiento patoteril de algunos dirigentes y que no tenía razón de ser. Habíamos acordado pasar a comisión por pedido de nuestro Presidente (Alberto Fernández) y con la voluntad de (el ministro de Economía) Martín Guzmán", dijo el jefe de la bancada oficialista en una entrevista periodística con C5N, donde cuestionó el "nivel de agresividad sobre la banca oficialista" y “las barbaridades" que decían sus legisladores. Luego sostuvo que vio en el recinto "una competencia (entre los opositores) en quién se ponía más loco a la hora de gritar". "No tienen jefe de bloque, cada uno se identifica como jefe de bloque, otros como monobloque; tenemos que lidiar con esto permanentemente y esto es lo que se expresó", añadió en referencia a difícil que resultó cualquier negociación con JpC.

"Ellos saben que yo no agredí a nadie. Solo tenían que comportarse con responsabilidad democrática frente a negociación que tenemos con el FMI y en medio de una pandemia", sostuvo el jefe del bloque oficialista. "Hay un desequilibrio comunicacional, yo no me voy a callar así tengan todos los canales, todas las radios y a todos los periodistas que tengan en el bolsillo", dijo sobre el argumento que esgrimió la oposición para culparlo. "Quieren que dé la patita y haga el muertito", aseveró parafraseando la letra de la canción "Mi perro dinamita", de los Redonditos de Ricota.

Cecilia Moreau también expuso el doble discurso opositor: “Hace dos días JpC y sus aliados adelantaron lo que buscaban. La falta de presupuesto significa privar al Ejecutivo de una herramienta fundamental para realizar obras para salir adelante en la pospandemia y para negociar con el FMI”, sostuvo en su cuenta de Twitter la vicepresidenta del bloque del FdT, donde posteó la declaración del radicalismo disidente, Martín Tetáz, en un programa televisivo en el que afirmó que “estamos a un paso de la mayoría que necesitamos para voltear el presupuesto”.



Oposición

El titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, actuó en sintonía con Milman: “Había cosas que no íbamos a aceptar nunca en el nuevo presupuesto, pero la verdad que sentimos una agresión por parte del oficialismo al que nosotros habíamos hecho el esfuerzo de acompañar”. “Ya no son mayoría, no obstante eso, le facilitamos el tratamiento y dimos quórum, propusimos a la autoridad de la Cámara y al FdT pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, para analizar un presupuesto que era invotable”, se justificó el jefe del bloque “oficial” de la UCR, Mario Negri y agregó: Ahora, estos muchachos se agarran el país para jugar a las bochas, pero lo están haciendo con la gente, no con las bochas en una cancha”.

En JpC vivieron el bloqueo presupuestario como un triunfo en las redes sociales. “Fin de la escribanía. La irracionalidad del kirchnerismo es el principal problema para tender cualquier tipo de puente en Argentina”, posteó el macrista y mendocino Omar De Marchi. “Se terminó la escribanía a demanda e imposición de oficialismo en el Congreso”, sumó el coprovinciano radical Luis Petri. “El oficialismo perdió la votación de la ley de Presupuesto 2022. Era imposible de votar”, subió a su cuenta de Twitter el vicepresidente macrista de la comisión de Presupuesto macrista Luciano Laspina. También el exministro de Economía Ricardo López Murphy: “El kirchnerismo creyó que podía aprobar el Presupuesto apretando y patoteando después de perder en las urnas. Así les fue, la soberbia y la prepotencia se pagan”. “En nombre de todo el pueblo de la Nación Argentina le decimos al kirchnerismo basta de atropellos. No se puede gobernar en la incertidumbre, no se puede seguir así”, agregó la radical disidente Carla Carrizo-

También lo hicieron los libertarios. José Luis Espert tuiteó: “Mi voto en contra de un Presupuesto 2022 ridículo. Avanza Libertad rechazó la falta de respeto al sentido común que era este Presupuesto”. Su compañera Carolina Píparo sumó: “Finalmente se hizo lo que se debía: rechazar este presupuesto que era una cargada y una falta de respeto al pueblo argentino. ¡Ahora, muchachos, laburen y presenten algo serio!”.