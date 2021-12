El presidente Alberto Fernández habló en exclusiva con IP Noticias Edición Central a 20 años de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 que tuvieron un saldo de 39 muertos.

“Durante esos días estuve con Néstor viendo cómo evolucionaba la situación. Los dos estábamos muy impactados: se encontraban manifestantes que salían de Recoleta con sectores más populares y cantaban ‘Piquete, cacerola, la lucha es una sola’. Fue muy impresionante escuchar eso”, relató.

Además, mencionó que “muchos de los funcionarios que fueron parte de ese Gobierno se reciclaron en el macrismo” y que “quienes fueron candidatos en las últimas elecciones pueden haber sido votados por una generación que no conoció esa situación, por gente que no tiene memoria o que simplemente los elige”.

El paralelismo con la actualidad

Aunque Fernández dijo que “el actual es un escenario distinto”, también expresó que hay una similitud con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevado a cabo en 2003 durante el Gobierno de Néstor Kirchner. “En ese momento el director del FMI era Horst Köhler, un hombre muy político que confió cuando le dijimos confíe en nosotros porque conocíamos a nuestro país. Ese acuerdo funcionó porque a los dos años le pagamos todo”, contó y lo comparó con las conversaciones que se están teniendo con la actual directora, Kristalina Gueorguieva.

“Estamos intentando llevar un programa propio que no sea de ajuste. Hoy, como entonces, tenemos a un grupo de gente sumida en la pobreza que es nuestra mayor preocupación y queremos garantizar que el acuerdo no los postergue, que nos deje seguir creciendo”, declaró.

Por otro lado, Alberto Fernández relató que el día en el que la oposición rechazó el presupuesto enviado al Congreso, tuvo una conversación con la máxima autoridad del FMI. “Estábamos asombrados, porque además los que no lo aceptaron son los que tomaron la deuda”, dijo. No obstante, aseguró: “Le expliqué cómo podríamos funcionar sin presupuesto y ella estuvo de acuerdo. Encaminamos algunas cosas. Me planteó que desde el 23 de diciembre hasta que termine el año el fondo queda cerrado por navidad y fin de año así que volveremos en enero a tratar de avanzar. El deseo es que podamos acordar cuanto antes, pero no cualquier cosa sino lo que más nos conviene como país”.

