Dos legisladoras de Juntos por el Cambio se contagiaron el coronavirus. La senadora Carolina Losada informó que dio positivo en un test de covid-19, por lo que no podrá participar de la sesión prevista para la semana que viene. Mientras, la diputada Camila Crescimbeni no pudo estar en la sesión en la que se aprobó el proyecto de modificación del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, que finalizó por la ajustada diferencia de un voto en favor del texto del oficialismo.

La detección del contagio de la diputada del PRO se concretó en el marco de las "medidas correspondientes para garantizar la realización de la sesión", organizadas por la Cámara.

En el caso de Losada, se practicó un test luego de sentirse mal. "Quiero contarles que ante un pequeño malestar en la garganta, el día sábado por la tarde y disfonía, me realicé un test covid y me dio positivo", anunció tras conocer su diagnóstico.