Tras ausentarse al llamado a indagatoria, que había sido pautado para este 17 de diciembre, Fabián Gianola presentó ante la justicia un escrito de 26 páginas en el que acusa a Viviana Aguirre y Fernanda Meneses, las dos mujeres que lo denunciaron por abuso sexual, de buscar "prensa, fama y dinero en forma inescrupulosa".

"Luego de mentir, tanto Aguirre como Meneses, ambas denunciantes, se acercaron y comenzaron a sacar el provecho que buscaban, promocionaron una obra de teatro juntas llamado La ex de mi ex. Las denuncias las lanzaron a la fama, al trabajo, a facturar, mientras en el camino queda destruida injustamente otra persona que es inocente", dijo Gianola en el escrito presentado por sus abogados ante la jueza Ángeles Gómez Maiorano.



Según Gianola, Aguirre y Meneses buscan "instalarse en los medios para tener mayor fama a partir de estas denuncias".

Meneses, sostuvo Gianola en el documento presentado en las últimas horas de este martes, tiene "una patología psiquiátrica" y procesos judiciales iniciados "en su contra y en el fuero de familia".

"Yo la ayudé a tener trabajo en el teatro y en la televisión. La nombrada se enojó conmigo por problemas netamente laborales y económicos que no le pude solucionar" y "comenzó a inventar un montón de sucesos inexistentes", aseguró el actor, quien acusó a Meneses también por denunciar primero dos hechos y luego "agregarle otros", lo que, a su entender, la muestra "inconsistente".

"Jamás la violé, jamás abusé de ella. No hay un testigo u otra prueba que corrobore lo que dice, incluso los testigos que propuso no aportan dato alguno", afirmó.

Sobre la denuncia de Aguirre, con quien compartió un programa en Radio Colonia, el actor también se manifestó inocente y reiteró la teoría de que ella se enojó por cuestiones laborales. De vuelta, lo hizo atacando a la denunciante: "Aguirre no tiene capacidad necesaria para estar en la radio, sus participaciones eran muy pobres", opinó Gianola, quien marcó además que el único testigo que ella habría presentado para corroborar los abusos es Agustín Villanueva, con quien tuvo una relación.

La jueza aún tiene pendiente definir la situación procesal del actor, es decir, si lo procesa o no por abuso sexual tras las dos denuncias en su contra.

La experiencia de Andrea Ghidone

Meneses y Aguirre no son las únicas que acusan a Gianola. A ellas se sumaron, aunque con denuncias públicas, la actriz Griselda Sánchez y este martes la uruguaya Andrea Ghidone.

En diálogo con el programa A la Tarde, Ghidone contó su experiencia con el actor cuando compartieron la obra Sé infiel y no mires con quién en 2014. “Yo en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación”, recordó Ghidone sobre ese verano.



“Era algo con lo que tenía que convivir yo y todas las mujeres del elenco. En su momento yo lo hablé, y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar porque era la cabeza de la compañía”, lamentó, sin profundizar en las situaciones que tuvo que enfrentar junto a Gianola.

“Salir a hablar me da la sensación de que debería haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy, de verdad, eso no lo puedo cambiar”, reconoció. “Si hay algo para aportar que sea desde el lado de la Justicia, primero que nada, y, una vez que se defina, ahí sí voy a hablar. Creo que las cosas están cambiando, no es fácil”, reflexionó.

Dieron de baja la obra Relaciones Peligrosas

La semana pasada, la producción de la obra que Gianola protagoniza junto a Claribel Medina anunció que “de común acuerdo" el actor "no será parte de la temporada en Córdoba y Villa Carlos Paz" hasta "esclarecer su tema". Este miércoles, finalmente, el productor Damián Sequeira confirmó que la obra será dada de baja.

Relaciones Peligrosas "fue una de las obras que más funciones hizo en el año. Arrancó el 2 de enero en el Teatro Regina y fue la primera obra comercial que se estrenó. La última función fue el 28 de noviembre y fue nada más interrumpida por las restricciones", informó en diálogo con Radio Rivadavia.

"A raíz de lo que sucedió con Fabián (Gianola), tuve una charla con él, donde le dije lo que yo pensaba, y de común acuerdo decidimos parar el proyecto", dijo el productor. "Para cuidarlo a él y a su compañera, al elenco y la producción. Es un tema muy sensible, y los dos coincidimos en eso", agregó.

Respecto a la decisión de suspender la obra en lugar de gestionar un un reemplazo, explicó: "Las opciones eran parar el proyecto definitivamente o buscar un reemplazo para él, pero el calendario nos bajó a la realidad y se nos hizo muy difícil rearmar la dupla para continuar".