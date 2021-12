Como lo vienen implementando otras provincias del país, en Catamarca a partir de hoy, 23 de diciembre, se comenzará a solicitar el pase sanitario para participar en eventos masivos. Dentro de lo previsto, el pase sanitario consiste en la incorporación de datos de vacunación a través de la Aplicación CUIDAR – MI ARGENTINA.



Las personas habilitadas deberán cumplir con el esquema completo de dos dosis 14 días anteriores para ingresar a eventos masivos en espacios cerrados o al aire libre y boliches bailables.

Esta determinación surge a partir de la última reunión realizada en casa de gobierno con el COE ampliado, donde participaron autoridades del ejecutivo provincial y las diferentes cámaras.

Manuela Ávila ministra de Salud, explicó a Catamarca/12 que “fue muy grato plantear la necesidad de esta medida con los empresarios y darnos con la sorpresa de que en algunos lugares ya se estaba aplicando, habla de la responsabilidad que estamos teniendo en el cuidado de la sociedad”.

En relación con la implementación del mecanismo del pase sanitario, Ávila aclaró que “no es un pase restrictivo, por el momento el objetivo es controlar el avance de la vacunación que queda reflejado a través del sistema NOMIVAC (Registro Federal de Vacunación Nominalizado) y que se verá reflejado en el pase sanitario.

Esta medidas se vienen analizando desde mediados de octubre. Según explicaron desde Salud, el objetivo es utilizar diferentes mecanismos que permitan avanzar con las habilitaciones y continuar con los cuidados necesarios ante nuevas cepas de covid-19. "Si bien la variante Ómicron no la detectamos en Catamarca, pero cualquiera sea la cepa en particular, traen un riesgo agregado que es la mayor contagiosidad. No tenemos que ser indiferentes a lo que está pasado en el resto del mundo y continuar con los cuidados como el uso de barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos”, explicó Ávila.

El pase sanitario se implementará en forma escalonada, ahora a los grupos masivos y posteriormente a otras actividades. El otro pilar del esquema de prevención es la vacunación, hay un 10% de ciudadanos que todavía no accedieron a la misma, para ello se implementaron los nodos móviles, “el objetivo es ofrecerle accesibilidad a gente para que pueda vacunarse en cualquier de los esquemas que le corresponda”.

Otro punto importante son los testeos ante la sospecha por cualquier síntoma, los móviles de testeos están distribuidos en toda la provincia. “El objetivo es que este fin de año, las fiestas y lo que vendrá después en las vacaciones, podamos cuidarnos entre todos, cuidarte vos y cuidar al otro”, expresó la ministra.

Analizan cobrar tratamientos covid

Por otro lado, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, explicó en declaraciones a Radio Con Vos, que Catamarca tiene un hospital monovalente muy equipado donde atienden a todos los pacientes de Covid en un solo lugar en forma gratuita, tenga o no obra social.

“Hoy un sindicalista me preguntó qué posibilidad había de que no sea gratuito para el que no se quiera vacunar. Fue una idea de una reunión que tuvimos con los sindicatos de la salud y vamos a ver si la podemos implementar", explicó.

"En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan obra social o no, pero lo que vamos a evaluar es que los que tienen obra social y no se vacunen tengan que pagar a través de la obra social, que tengan que abonar un coseguro", remarcó.

Nuevo gabinete

La ministra de Salud Manuela Ávila presentó su nuevo equipo de trabajo. Asumieron la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Johana Carrizo, la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Silvia Bustos, y la secretaria de Salud Mental y Adicciones, epidemióloga Soledad Ponce.

Ávila aclaró que “los cambios en el gabinete fueron acordados, en algunos de los casos ya están cansados y otros se van porque se jubilan, pero en realidad los nuevos funcionarios vienen trabajando en el equipo de conducción y con la misma línea”.

En este sentido, en el caso de Alejandro Severini, quien después de una larga gestión en medicina preventiva avanzará con su jubilación, fue reemplazado por Silvia Bustos, quien formó parte del equipo de Severini.

Johana Carrizo se desempeñaba en la dirección del Hospital Malbrán, donde asumió la Dra. Julieta Solís Villareal, que venía desempeñándose como asistente.

Se suman al equipo de conducción Daniela Ayala, Dirección Provincial de Asistencia Sanitaria; Nicolás Orellana, Sistema de Atención Médica de Emergencia SAME; Cecilia Varela Dalla Lasta, Dirección Provincial de Odontología; María Elena Medina, Dirección Provincial de Enfermería: Silvyna Castellanos, Dirección Provincial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles; Natalia Anahí Villafañe, Dirección Provincial de Gestión y Coordinación.