Vecinas autoconvocadas de las localidades de Vaqueros y La Caldera reclamaron justicia por el crimen de Beatriz González y que se pongan en práctica políticas públicas para erradicar la violencia de género en la provincia.

Por otro lado, ayer se realizó la autopsia y la familia tramitaba la entrega del cuerpo en las últimas horas. La causa todavía no tiene personas sospechosas identificadas.

González, residente de Vaqueros, fue encontrada asesinada el miércoles último por la mañana en el Dique Campo Alegre, en el municipio de La Caldera. Con éste son 14 los femicidios cometidos en Salta durante este año.

El Ministerio Público Fiscal indicó que González sufrió una muerte violenta. También informó que la fiscala Mónica Poma trabaja en la investigación en "absoluta reserva" porque todavía no ha individualizado al sospechoso a los sospechosos. En la mañana se realizó la autopsia, que comenzó luego de los resultados del hisopado por protocolo de covid-19; además, desde el Ministerio explicaron que se realizan exámenes patológicos, toxicológicos y urológicos, para determinar las causas del deceso y la hora.

En una acción de difusión por redes sociales, vecinas de la zona expresaron su "bronca e impotencia" frente a lo que consideraron "un Estado ausente" y a una sociedad "que sigue sin considerar la violencia de género como un problema colectivo".



Una de las autoconvocadas, que prefirió no dar su nombre, explicó a Salta/12 que quisieron realizar "una acción de visibilización para que el femicidio no pase desapercibido", por ello hicieron el flyer para redes sociales y esperan poder organizar una movilización que se ha complicado por la lluvia este jueves y por la proximidad de las fiestas de fin de año.

La vecina contó que otras mujeres empezaron a reunirse desde el femicidio de Jimena Salas, en 2017, que sigue impune.

Este año también fue asesinada Lorena Vique, en Vaqueros, el acusado es su pareja quien se encuentra detenido.

La vecina dijo que como mujeres de la localidad sienten una "sensación de desprotección, y que al Estado no les importan y si son pobres les importan menos. Es la sensación que uno tiene y que falta mucho camino por recorrer". Consideró que "no hay una reacción de indignación profunda".



Además señaló que Vaqueros es también el municipio en el que fueron hallados este año los restos de Santiago Cancinos. La vecina recordó que vienen demandando políticas públicas para erradicar la violencia machista y manifestó que el Estado es responsable "de prevenir, estar atento a las denuncias de violencia de género y de abuso sexual" y también de contener.

Por otro lado, la coordinadora del área de la Mujer de Vaqueros, Gabriela Chiochio, dijo a Salta/12 que ya se contactaron con un hermano y una hermana de la víctima, residentes de la localidad, y que la familia está siendo asistida. La funcionaria dijo que los familiares manifestaron su voluntad de la absoluta reserva y la decisión de no hacer declaraciones públicas por el momento. Aseguró que pusieron a disposición la cobertura para los gastos de sepelio y que los familiares tramitaban el retiro del cuerpo. Además, dijo que cuentan con un equipo jurídico "para cuando ellos dispongan", y que ofrecen también abogadxs para la posible querella.

Chiochio dijo que implementan herramientas de prevención y de contención, que tramitan los programas Acompañar y Potenciar Trabajo, y que han armado grupos de contención. Sin embargo, consideró que hay un eslabón a la hora de abordar esta problemática y hay fallas. Señaló que las personas no conocen las herramientas disponibles en algunos casos, pero además necesitan ayuda de otros organismos. En ese sentido indicó que ante las denuncias, las autoridades judiciales "no ofrecen medidas de protección a las víctimas, que no se implementan los botones antipánico porque además lxs mismos funcionarixs dicen que no funcionan". En los grupos de contención y apoyo que conformó el área, dijo que "las mujeres dan testimonio de que no les ofrecen medidas de protección, no se sienten seguras a la hora de hacer la denuncia". Señaló además que no se aplica la medida de que la consigna policial sea sobre los violentos. "Podemos acompañar, contener, ir a Ciudad Judicial a reclamar pero necesitamos que esto se vea como la problemática que es", manifestó.

La funcionaria dijo que en la mayoría de los casos la policía cuando toma las denuncias por violencia de género oficia para intervengan. Señaló la importancia de la Educación Sexual Integral para erradicar la violencia de género, "no es un adoctrinamiento, sino que son herramientas", sostuvo.