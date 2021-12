El presidente de Chile, Sebastián Piñera, invitó al mandatario electo, Gabriel Boric, a participar junto a él en las cumbres Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) y la Alianza del Pacífico que se realizarán el 26 y 27 de enero en Colombia, previo a la asunción de Boric en marzo.

La última gira de Piñera



Tras la contundente victoria de Gabriel Boric en los comicios del pasado 19 de diciembre, el presidente electo del partido de izquierda Apruebo Dignidad, mantuvo un encuentro a puertas cerradas con Piñera. Este sábado medios locales revelaron que durante la reunión los Boric y Piñera hablaron sobre el cambio de mando y las próximas giras internacionales en agenda del Ejecutivo chileno.

La invitación de Piñera a Boric a las cumbres del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) y la Alianza del Pacífico fue comentada por varias figuras del arco político chileno. Para el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara de diputados, Jaime Naranjo, del partido Socialista, no es prudente que el presidente electo participe del encuentro.



"Creo que no debiera ir, porque es muy distinto que un presidente en ejercicio invite a un presidente electo a un cambio de mando a que vaya a una gira, como es el caso de Colombia, donde se va a reunir con alianzas, una comercial - como la Alianza del Pacífico - y otra que tiene un claro sentido ideológico, que es la alianza Prosur”, expresó Naranjo en su cuenta de Twitter. “De tal manera que creo que el presidente Boric va a estar muy lejos de la alianza Prosur, y por tanto, creo que habrá tiempo para definir una estrategia internacional y para poderse reunir con los presidentes de Latinoamérica", añadió.

En cambio, Paz Zárate, exasesora de Relaciones Exteriores de Yasna Provoste excandidata presidencial por el partido Demócrata Cristiano, consideró que se trata de una “excelente oportunidad de trazar lazos en miras al cambio de mando”. "La administración de Michelle Bachelet impulsó la ADP, y contribuyó a estrechar lazos con gobiernos de distinto color político ("convergencia en la diversidad"). El Presidente electo Gabriel Boric tiene una oportunidad de mostrar que Chile mantendrá esta política de Estado", afirmó en su cuenta de Twitter.

Desde el oficialismo, el senador de la derechista UDI Iván Moreira, valoró el gesto de Piñera, aunque afirmó que no tiene dudas de que Gabriel Boric rechazará la invitación. "En tiempos de polarización es un gran gesto republicano del Presidente Piñera invitar al Presidente electo Boric, pero lamentablemente en la izquierda no entienden de gestos republicanos, y no hay dudas de que no va a aceptar esta invitación".



Mientras que en redes sociales, #NoVayasGabriel fue tendencia con los mensajes de usuarios pidiéndole al presidente electo que no acepte la invitación de Piñera."Que Boric acompañe a Piñera a Colombia favorece a Piñera. No vaya presidente electo", reza uno de los tuits. Otro usuario que se sumó al hashtag comentó "Boric es una marca poderosa y en formación, a la cual no le aporta nada asociarse a otra marca que ya se encuentra en el cementerio, caso de Piñera. Aparte, lo desperfila como Presidente electo, ya ha concedido mucho al establishment".

El comando del presidente electo todavía no confirma la asistencia a las próximas giras de Piñera, que serán las últimas de su administración. Según el diario La Tercera el equipo de Boric fue consultado sobre la invitación del mandatario saliente pero "solo se limitó a delcarar que aún no toman una decisión al respecto". El matutino a su vez cita fuentes del Palacio presidencial que aseguran que el presidente "busca transitar un traspaso de mando 'republicano, transparente y tranquilo' y la invitación es una señal en esa dirección".

Prosur



La cumbre de Prosur fue creada en 2019 impulsada por Piñera y su par colombiano Iván Duque con el objetivo de sustituir a la Unasur. Aunque Piñera defiende la independencia ideológica de la cumbre pero la iniciativa ha sido calificada de “club de presidentes de derecha”. Para el momento de su fundación el Prosur estuvo integrado por mandatarios derecha y ultraderecha como Lenín Moreno en Ecuador, Mario Abdo Benítez en Paraguay y Martín Vizcarra en Perú, Jair Bolsonaro en Brasil, Mauricio Macri en Argentina y en 2020 Luis Lacalle Pou en Uruguay. Otro de los invitados en la primera cumbre fue el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.



La última cumbre se llevó a cabo de forma virtual en marzo de 2020 cuando empezaba la pandemia de coronavirus. En ese encuentro participó la exmandataria de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, hoy acusada por terrorismo, sedición y por haberse autoproclamado presidenta incumpliendo la constitución de su país tras el golpe de Estado a Evo Morales.