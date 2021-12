Aniversarios, dudas, reaperturas, reclamos, proyectos, insistencia. Muchas palabras que pueden servir para describir la montaña rusa emocional que atravesó el tango en la Argentina durante 2021. Por un lado, porque se celebró con toda pompa el centenario de Astor Piazzolla, el músico argentino más influyente mundialmente de todo el siglo XX. Al bandoneonista marplatense se le dedicó una plataforma con una cantidad excepcional de material, salieron cantidad de discos que revisaron su obra y se le dedicaron conciertos en todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, también se recordaron las obras de otras figuras fundamentales del género, como Ignacio Corsini, Angel Villoldo, y emblemas de la generación actual, como la Fernández Fierro o la Orquesta El Arranque (que celebraron su vigésimo y vigesimoquinto aniversario, respectivamente). También se reconoció públicamente desde espacios oficiales la influencia de algunos bailarines, como María Nieves o el espectáculo Tango Argentino, que en los ’80 triunfó en París y Nueva York sentando las bases de la nueva internacionalización del género.



Pero como en estas tierras el tango no es sólo nostalgia, el saludo del pasado glorioso fue sólo un aspecto del año. En la práctica cotidiana se impuso el regreso a la actividad tras el impasse obligado por la pandemia. No es que el covid-19 no siga impactando en el sector: con frecuencia alguna milonga anuncia que suspende su actividad por una semana o dos, y el último trimestre del año experimentó una sobreexposición de músicos y bandas que quisieron presentar en vivo los discos grabados en dos años. A esto se suma el problema de la falta de espacios (muchos cerraron durante la cuarentena). El sector aún está reconstruyendo el circuito, no sólo en la búsqueda de espacios, sino hasta en los días de funciones. Milongas hay todos los días, pero los martes por ejemplo proliferan varias de las más jóvenes, cuando antes se repartían mucho mejor a lo largo de la semana. Ahora, ante el avance de la cepa ómicron del coronavirus, el sector está en alerta y la principal duda es qué sucederá a partir de marzo y abril, cuando los primeros fríos cambien la ecuación sanitaria.

Para la presencialidad, el punto de inflexión fue el regreso del Festival y Mundial Tango BA, que culminó con una gran final a pasos del Obelisco porteño y una multitud como espectadora. Para el Festival se habilitaron las milongas en lugares cerrados y, hace poco, se eliminó la restricción al aforo en los espacios. El modelo mixto presencial-virtual que exploró el festival tuvo sus ventajas para algunas actividades (recitales vía streaming, clases por Zoom), pero flaqueó en el momento de la competencia.

Imagen: Julio Mancini

La otra nota a destacar que dejó está edición de Tango BA fue la aparición de Natacha Poberaj, como su directora, en reemplazo de Gabriel Soria (que de cualquier modo mantuvo el rol de productor, sobre todo de la parte musical). La designación de Poberaj, ex campeona del mundo de la disciplina, se leyó como una concesión a los colectivos tangueros, en particular los de la danza, que reclamaban la suspensión del evento y volcar esos recursos a los trabajadores del sector. Además del reconocimiento a glorias de la danza, uno de los pilares de su propuesta artística para el evento, Poberaj se sentó a la mesa con varias agrupaciones del sector, en lo que significó un reconocimiento oficial al asociativismo que recorrió al circuito en los años pandémicos y que derivó en varias organzaciones pan-colectivas (Asociación Federal de Trabajadores del Tango, Mesa del Tango Danza, Asociación de Creadores e Intérpretes del Tango, entre otras). Si algo dejará el covid de cara al futuro es que cualquier proyecto oficial que espere cierta cuota de legitimidad deberá hacerse teniendo en cuenta las consideraciones de estos espacios, que representan intereses de base genuinos. Aún más, de estas agrupaciones surgieron dos proyectos de ley, presentados ante Diputados, que proponen la creación de un instituto nacional y federal para el tango.

En lo musical, las plataformas de streaming se confirman como el medio para el sector. La pandemia sólo aceleró un proceso que ya venía en camino. En lo artístico, más allá de las revisiones del repertorio de Piazzolla y otras figuras del bronce tanguero, hubo espacio para las composiciones nuevas, desde búsquedas conceptuales (como la de Patricia Malanca y sus tangos inspirados en novelas de autoras contemporáneas o el “Estupidez” de Agustín Guerrero), experiencias colectivas como la Trova Tanguera y álbumes concebidos oceáno por medio, como Mujeres de Camila Arriva. En este sentido, la actividad en las provincias disminuyó, pero no se detuvo y también hubo por allí discos interesantes, como Ciudad Malandrina, de La máquina invisible.

Al sector aún le falta un largo trecho para “normalizarse”. Pero si ómicrón y compañía no echan por tierra los los avances que se hicieron pese a todo, 2022 puede marcar mejor el ritmo.

Discos del año

-Cancionero federal (Pablo Dacal)

https://open.spotify.com/album/3Q6e20aFTcjFMVkYxRNl4j?si=iSFoNCntRciKNxQwkbCikA

-Ciudad Malandrina (La Máquina Invisible y Adrían Abonizio)

https://open.spotify.com/album/6gHrNb7xwYYUBEwvNix833?si=YT5En5QsTQ2GCvodA2C_Iw

-La Caldera (Julieta Laso)

https://open.spotify.com/album/4JjADR0Plz1NsDzxud6sgg?si=1t3-ZKRLRZ-gEENmD16rjw

-Mujeres (Camila Arriva)

https://open.spotify.com/album/0Ozioao4MSocEuLegv1mKb?si=8wukYUE4RP2flC7CdqjQew

-Viento sur (Trova tanguera)

https://open.spotify.com/album/4ZpQpvyOQ7YAot58UUJsMG?si=2k_8OpBzTfSSWF4Py1Dmyw

-Estupidez (Agustín Guerrero Quinteto)

https://open.spotify.com/album/0Ga4xLavGLhlqbD6kaOMSy?si=2Hv7iZkUQeWChLxQZGKTaw

-Juntos y separados (Tango Cañón)

https://open.spotify.com/album/17cEDJ2bnh6CqPCcIZYCIX?si=ASEBu0wcQSWXVIu6602GRw

-Traerán ríos de tango las páginas de un libro (Patricia Malanca)

https://open.spotify.com/album/3BZBIfPL3Qp87dFfS2exha?si=jHVB3RQ2TmaFOFsm6bcAcg

-Soltar (Tangorra Orquesta Atípica)

https://open.spotify.com/album/5Ojeq3aglsDszPNwhVch1I?si=Py8YNFdBTZmxeyjtwZ4rHw

-100 años (Quinteto Revolucionario)

https://open.spotify.com/album/7MSAyMBow506YCZRwnR5p6?si=2DqpDQ34RCy5RnXpUsl5NA

-Piazzolla Lado B (Marianela Vilalobos)

https://open.spotify.com/album/0MSID6LqFhTUiLPZcwseCk?si=Eza1Ja4SQ_KlmHNarjrCpw

-Pampa Trash – En Vivo (Pampa Trash)

https://open.spotify.com/album/7BakNqXpYD5GPEBgLGIx2F