El gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud Sonia Martorano mantuvieron ayer una reunión con el comité de expertos para analizar la situación epidemiológica en la provincia y las nuevas medidas sanitarias que se pueden implementar ante la escalada de contagios por coronavirus. La conversación giró sobre tres puntos claves: Testeos, vacunación y la redifinición de los tiempos de aislamientos para los positivos y contactos estrechos. También hablaron sobre la situación de los viajeros internacionales y los interprovinciales, y la posibilidad de nuevas restricciones, en particular para eventos multitudinarios. "Un foco muy importante es la comunicación para explicar qué estamos transcurriendo y hacia dónde vamos, sobretodo porque la pandemia tiene un dinamismo que hace que la gente se pierda, y hay una infodemia brutal. Los mensajes tienen que ser claros y hay que anticiparse, es importante volver a la credibilidad", sostuvo la infectóloga y ex ministra de Salud provincial, Andrea Uboldi, ante Rosario/12. Ayer se registraron 2112 casos en la provincia (1010 en Rosario). No se reportaron fallecidos.

Del encuentro participaron, además de Uboldi, los infectólogos Osvaldo Teglia, Carolina Subirá y Florencia Galati, el ex ministro de Salud, Miguel Cappiello, la presidenta del Colegio de Médicos de Rosario, Angela Prigione, el presidente de la Asociación Rosarina de Anestesia, Antonio Llorens, el director de la carrera de Medicina de la UAI, Guillermo Weisburd y la epidemióloga del Hospital Centenario, Gilda Tamagno.

"Consideramos desafortunado que se levantaran los puestos de testeos en Rosario y se redireccionen a los centros de salud que son lugares de atención. Hay que tomar decisiones si se va a testear a los asintomáticos, a los contactos intrafamiliares o se confirmarán por nexo. Mañana (por hoy) se reunirá el Cofesa y creo que van a empezar a confirmar por nexo", dijo Uboldi.

Los expertos coincidieron en que hay que abrir todas las posibilidades para vacunar rápidamente, realizando convenios para descentralizar los lugares de vacunación. "La mayor limitación es que las personas no habían cumplido los cuatro o cinco meses de su esquema inicial, enero va a ser un mes fuerte para las terceras dosis, que son necesarias y las personas que están en condiciones deben recibirla", indicó Subirá.

El otro tema que se analizó fue el tiempo de aislamiento para los positivos, contactos estrechos y cuándo hacer el PCR, puntos que seguramente el Cofesa redefinirá hoy de acuerdo a las nuevas recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades Infecciones de Estados Unidos (CDC), una unidad de referencia internacional que Córdoba acaba de actualizar. "Siempre utilizaron como variable de recomendación para el aislamiento el antecedente vacunal, y por ejemplo al personal de salud no lo aislaban, y ahora salen con esta recomendación también colpsados con el tema testeos", señaló Uboldi.

"De nada sirve que un papel se tenga una norma cuando la gente no hace eso", agregó la infectóloga, para quien "las vacunas y el barbijo son las estrategias de prevención más importantes porque la gente con un resfrío no se va a guardar en la casa". Según Uboldi, "hay que capitalizar todo lo que ya pasamos, y si este momento es de altos contagios habrá que atravesarlo y optimizar los tiempos de aislamiento para que ni la producción ni lo social se altere tanto".

Respecto a posibles nuevas restricciones, Subirá dijo que se habló de ser "más enfáticos en el uso del pase sanitario, en exigirlo y controlarlo. También hubo una postura de cerrar por 14 días algunas actividades, pero el gobernador mencionó que si se avanza en alguna restricción será sobre eventos masivos de más de mil personas". La infectóloga agregó que "de momento hay que estar muy vigilantes a la situación epidemiológica, a la circulación viral para ver si se tienen que tomar medidas o continuamos con las que están actualmente, y reforzar la comunicación, que sea clara y efectiva, que la pandemia no terminó y que los cuidados continúan".

Antes del encuentro con los especialistas, la ministra Martorano se refirió a la posibilidad de implementar los autotest en la provincia para descomprimir la gran demanda en los centros de testeos. "En principio, los ministros de las 24 jurisdicciones no estaban tan de acuerdo por la trazabilidad, pero habrá un grupo que serán autorizados por Anmat, y se está analizando si los va a hacer cada persona o en la farmacia para que puedan quedar asentados. Es una práctica buena siempre y cuando pueda quedar el dato asentado y el seguimiento de los positivos, pero es muy probable que en breve estén autorizados", apuntó la funcionaria provincial.

"Son test hogareños muy fáciles para usar y que tienen una diferencia con los anteriores ya que acá no se va a hablar de diagnóstico, sino que será una orientación ante el resultado", explicó a Canal 3, Leonardo Jurado, integrante de la comisión directiva del Colegio de Farmaceúticos. "Se viene la tercera ola y esto va a ser de una ayuda muy grande. Principalmente para orientar ante el contacto estrecho", consideró Jurado. Los test estarían disponibles a mediados de enero y costarían alrededor de 3 mil pesos.

Los que cuestionaron la nueva estrategia de la provincia para descentralizar los lugares de testeos fueron los profesionales de la salud nucleados en Siprus, quienes realizaron ayer una protesta frente a la sede de Gobernación. "Los centros de salud no están en condiciones de garantizar esta práctica. A la falta de personal se suma la falta de servicios básicos como luz o agua en muchos efectores. Es una irresponsabilidad tomar está decisión que dificulta el acceso de la población a esta herramienta básica de atención contra el Covid. Justo en este momento donde hay un importante aumento de casos", planteó el titular del sindicato Diego Ainsuain.