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Largará noveno en el callejero de Madrid

Colapinto, feliz tras la clasificación en el GP de España: “Fue una de mis mejores qualys”

El argentino ponderó el desempeño de su Alpine y valoró haber podido llegar a la Q3, entre los mejores diez autos en pista. Apunta a sumar puntos en la carrera en la que Lando Norris largará en punta.

Colapinto en acción en Madrid. URBANANDSPORT. AFP

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