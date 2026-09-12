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Deportes

El director técnico y las distancias que existen con el nivel europeo

Ricardo Gareca: “Se cambiaron normas y no favoreció al fútbol de Sudamérica”

El entrenador remarca las diferencias que hay con ese continente, mientras espera una oportunidad para volver a insertarse. “Me quedan cosas pendientes por hacer todavía”, cuenta.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
ALEJANDRO LEIVA entrevista ricardo gareca
Gareca habló de sus intenciones de volver a dirigir. ALEJANDRO LEIVA

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