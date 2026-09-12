Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
PROVINCIA. Bajó la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrece UVA + 7,5% para primera vivienda
Nueva línea de créditos hipotecarios del Banco Santa Fe
12 de septiembre de 2026 - 18:31
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Imagen Web
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
El director técnico y las distancias que existen con el nivel europeo
Ricardo Gareca: “Se cambiaron normas y no favoreció al fútbol de Sudamérica”
Por
Adrián De Benedictis
PROVINCIA. Bajó la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrece UVA + 7,5% para primera vivienda
Nueva línea de créditos hipotecarios del Banco Santa Fe
CULTURA. Dos encuentros para celebrar la música del Litoral
Alancay y Por tu culpa: dos noches para celebrar el chamamé en Rosario
¿Qué le pasa al presidente?
Un psquiatra analizó el perfil de Javier Milei: “No es inimputable, sabe muy bien lo que hace”
Exclusivo para
Es un equito del Instituto de Investigaciones Biomédicas Biomed UCA-Conicet
Una investigación argentina avanza en el diagnóstico temprano de Alzheimer
Espera trasladar a 50 mil pasajeros diarios
Por el Trambus, desde septiembre habrá cambios en el tránsito en dos barrios porteños
En la causa Andis
Nadia Beller declara el 23 de septiembre
“La deuda familiar es una emergencia”
Cacerolazo de familias endeudadas contra “la usura” de los bancos
El País
El presidente estadounidense dijo estar dispuesto a intervenir
Trump planteó que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas sería un “desastre potencial”
En la causa Andis
Nadia Beller declara el 23 de septiembre
“La deuda familiar es una emergencia”
Cacerolazo de familias endeudadas contra “la usura” de los bancos
Un Gobierno que parece una película distópica clase Z
Padre del aula
Por
Luis Bruschtein
Economía
Una contracción de más del 6 por ciento sobre el total
Con Milei, 30 mil empresas menos
Modelo Milei
La industria textil profundiza su crisis: el 70% del abastecimiento ya es importado
La deuda que deja el "mayor ajuste de la historia"
Se dispara la mora de empresas y estatales
Por
Mara Pedrazzoli
El principal instrumento colocado vence en noviembre
Caputo cubrió los vencimientos
Sociedad
Por presuntos problemas psiquiátricos
Temperley: podrían declarar inimputable al femicida de Noelia Rivero
Era dueño de restobares y hoteles en la ciudad de las Cataratas
Un empresario de Puerto Iguazú fue asesinado de un disparo: su ex suegro es el principal sospechoso
Día fresco para abrigo y paraguas en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de septiembre
Deportes
Por la fecha 9 de la Zona B
Atlético Tucumán vs River hoy en vivo por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
El director técnico y las distancias que existen con el nivel europeo
Ricardo Gareca: “Se cambiaron normas y no favoreció al fútbol de Sudamérica”
Por
Adrián De Benedictis
Largará noveno en el callejero de Madrid
Colapinto, feliz tras la clasificación en el GP de España: “Fue una de mis mejores qualys”
El argentino corre en Madrid
Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de España: la clasificación, minuto a minuto