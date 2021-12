Estudiantes del profesorado de Danzas Folklóricas del Instituto de Educación Superior 6012 de la localidad de El Carril, piden que exista mayor claridad sobre la continuidad del cursado de la carrera. Esto se debe a que les llegó la información de que ya no se aceptarán nuevas inscripciones para el año entrante. Por lo que exigen que se les garantice que la carrera continuará para quienes están cursando actualmente.

La representante estudiantil, Alicia Espinoza, dialogó con Salta/12 y cuestionó primeramente el modo por el cual se enteraron que la carrera ya no recibirá nuevas inscripciones. Pues se dieron con la noticia a través de las redes sociales de la coordinadora de carreras del Instituto, María Laura Collivadino. A raíz de ello, los estudiantes solicitaron un informe de factibilidad para saber los motivos, pero hasta el momento no recibieron respuestas.

El argumento sostenido por el Ministerio de Educación de Salta, no solo con el cierre del profesorado de danza sino con otras carreras en la provincia, es que la demanda es poca y la cantidad de egresados no coincide con el período de inicio de la carrera. Pero, para Espinoza, dicho argumento no es válido, ya que recordó que el profesorado comenzó en 2017, y si se tiene en cuenta, al menos los tres años de cursado más la presentación final, los primeros egresados tendrían que haber salido el año pasado.

En ese sentido, aseguró que no se tuvo en cuenta el contexto de pandemia y las condiciones sociales y económicas de la mayoría de los jóvenes que asisten al terciario. Relató que la mayoría no tuvo acceso a los dispositivos tecnológicos, ni a la conectividad para poder cursar y rendir. En otros casos, tuvieron que salir a trabajar en la cosecha. El Carril forma parte del Valle de Lerma, y allí la principal producción es la del tabaco.

"Muchos chicos laburan de manera irregular y viven de la producción de la zona y entonces puedo decir que no es una zona de clase media alta, así que a muchos se nos dificultó la cursada", expresó Espinoza, reiterando que la decisión no fue válida dado que no se tuvieron en cuenta estos parámetros.

Hoy la carrera cuenta con alrededor de 80 estudiantes, y en la provincia sólo existen seis profesorados especializados en danza, pero que se dictan en zonas bastantes alejadas unas con otras. Las carreras están en Tartagal, Rivadavia Banda Norte, Rosario de la Frontera, Las Lajitas, Capital y el propio El Carril. Con el cierre de esta última sede el profesorado más cercano queda en el barrio El Huaico de la capital salteña, a unos 37 kilómetros.

Espinoza también dijo que algunos profesores les enviaron mensajes para que no rindieran algunos exámenes porque la modalidad de presentación no era viable, entendiendo que algunas materias son específicas e involucran un despliegue tanto corporal como tecnológico para ser evaluado. "Necesitamos un espacio amplio e iluminado, un buen equipo para que se reproduzca con claridad la música, una computadora o celular para rendir el parcial escrito", relató la estudiante.

Y prosiguió: "Después necesitás otros teléfonos para grabar el práctico, todo de manera simultánea". Por eso, reiteró que algunos de sus compañeros, que trabajan en el campo, "con suerte tienen un celular de gama baja, y que ahora nos digan que no hay compromiso de parte de los estudiantes, nos parece una falta de respeto". "Necesitás muchos artefactos para rendir y muchos no los tenían", expresó.

A pesar de ello, dijo que el lunes último egresó la primera estudiante del profesorado. Por lo que consideraron que el tiempo de permanencia cursando la carrera es el correcto, si se tiene en cuenta el contexto de pandemia.

Tras el anuncio del cierre de nuevas inscripciones, los estudiantes pidieron que se garantice una reunión con las autoridades institucionales y ministeriales correspondientes para saber cómo iba a continuar el dictado de la carrera. "Es muy específica y no podemos ir de un lugar a otro, pero hasta el momento no tenemos respuestas y creemos que las presentaciones que hicimos se cajonearon", expresó, en referencia a las notas enviadas al Instituto.

Por tal razón acudieron al legislador por El Carril, Esteban D´Andrea, quien facilitó una reunión con las autoridades ministeriales. La única respuesta obtenida fue que efectivamente no habrá nuevos estudiantes para el profesorado, y que los ya inscriptos tendrán un cursado asegurado. El senador lo confirmó a Salta/12 y sostuvo que tuvo tranquilidad cuando desde la Dirección General de Educación Superior, le confirmó que "sí tenían garantizado la finalización de la carrera". "Van a poder llegar y hacer sus especializaciones", precisó.

El legislador Esteban D´Andrea en el centro

Aún así, el estudiantado pide que se eleve un aviso formal y por escrito donde se deje constancia de cómo será la continuidad para terminar la carrera. "No hay algo que nos garantice cómo va a ser", dijo Espinoza. Los jóvenes temen que tengan que ser trasladados a otra sede si es que tampoco se renueva el contrato con los docentes. "Si nos cierran El Carril, lo más cercano que tenemos es El Huaico, que está a dos horas. Todo eso es presupuesto y tiempo que no tenemos", precisó.

La preocupación se acrecentó cuando les llegó el rumor que la propia rectora Silvia Tabarcache, pidió el cese de la carrera. "Ahí radica nuestra duda por saber si realmente se van a hacer las gestiones correspondientes y si el 100% de los estudiantes vamos a poder cursar, cuando ella supuestamente pidió la baja", manifestó Espinoza.

Más allá de lo manifestado por el senador, desde el Ministerio de Educación aún no hubo ninguna comunicación formal al respecto, por lo que los alumnos adelantaron que se manifestarán nuevamente mañana jueves en la plaza del pueblo.