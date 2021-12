El defensor Fabricio Coloccini, quien supo ser campeón mundial Sub 20 y oro olímpico con la Selección Argentina, anunció su retiro de la actividad profesional a los 39 años a través de una sentida carta que compartió en sus redes sociales.

"Queridos amigos, compañeros, seguidores : el día de despertarme ha llegado, estuve sumergido en un sueño por 22 años de mi vida que me ha brindado mucho más de lo que me imaginé. Fue todo tan maravilloso que hasta los malos momentos, duros en aquellos tiempos, se fueron transformando en experiencia. Esta misma te nutre, te enseña y cuanta más incorpores, significa que el reloj biológico sin darte cuenta, avanza cargando en cada año el bagaje de lo recorrido. Quiero contarles que cumplí todos mis sueños como jugador de fútbol, sepan que fui feliz durante este viaje el cual hubiera querido que nunca termine. Pero lamentablemente tiene fecha de vencimiento. Cómo todas las cosas", expresó Colocha, quien hizo inferiores en Argentinos Juniors.

Coloccini vs. Miroslav Klose en el Mundial de Alemania 2006. (NA)

De inconfundible cabellera enrulada y rubia, Coloccini saltó a la fama en el fútbol nacional con la camiseta de San Lorenzo, donde fue campeón del Clausura 2001. Sin embargo, su debut en Primera fue con Boca, que lo adquirió junto a otros juveniles de Argentinos Juniors. En el Xeneize jugó un partido, hizo un gol, y rápidamente se mudo al Milan, de Italia, con el pase en su poder por las gestiones de su padre, Osvaldo, exjugador de San Lorenzo, Vélez y Racing de Córdoba, entre otros.

"Esa felicidad realizada -continúa la carta- no hubiese sido posible sin mis compañeros, staff, cuerpo técnico, cada uno de los trabajadores de los clubes con los que me tocó compartir a lo largo de mi carrera, por ello, destacarlos como parte fundamental de mi camino. Gracias a los diez clubes donde jugué por darme la oportunidad de vestir sus prestigiosas camisetas intentando dejar el máximo en cada momento, tanto dentro como fuera del campo, con aciertos, con errores pero siempre con honestidad, lealtad y compromiso tanto para la institución como para mis compañeros".

En Newcastle, marcando al inglés Wayne Rooney, del Manchester United. (NA)

En el 2001 fue pieza importante del equipo campeón del Mundial Sub 20 celebrado en la Argentina, dirigido por José Pékerman y figuras como Maxi Rodríguez, Javier Saviola y Andrés D'Alessandro. Algunos años después fue también titular en la conquista del oro olímpico en Atenas 2004, con Marcelo Bielsa como DT y Carlos Tevez de figura.

"Muchas gracias Selección por albergarme desde la Sub 15 hasta mayores regalándome la satisfacción y la sensación más hermosa de poder defender la bandera de mi país por el mundo. No me quiero extender demasiado, nuevamente gracias a mis compañeros, amigos, familia, seguidores por el apoyo incondicional. A descansar, cargar pilas y prepararse al 100% para las nuevas metas, desafíos e ilusiones, responsables de mis futuros sueños", culminó Coloccini.

En la Selección totalizó 38 partidos y marcó un gol (en las Eliminatorias hacia Alemania 2006, en un 3 a 1 como visitante sobre Perú, con tantos de Mauro Rosales y Juan Pablo Sorín). Ese Mundial, con Pékerman en el banco, sería el único que disputó: como lateral derecho, jugó en el tercer partido de la fase de grupos ante Países Bajos (0 a 0), mientras que fue titular y completó los 120 minutos (tiempo regular y extra) ante Alemania en la eliminación de cuartos de final (1 a 1 y 3 a 5 en los penales).

Además, jugó la Copa América de Perú 2004 como uno de los tres defensores centrales con los que jugaba el equipo de Bielsa (los otros, Roberto Ayala y Gabriel Heinze). No disputó ni un minuto en la fase de grupos, pero fue titular en cuartos (1 a 0 sobre Perú), semis (3 a 0 ante Colombia) y la final (2 a 2 y 2 a 4 en los penales con Brasil).

Barba, capitanía y veteranía en su segundo paso por San Lorenzo. Sumó 80 partidos en el Ciclón. (NA)

En materia de clubes, estuvo mucho tiempo ligado al Milan, que lo mandó a préstamo a San Lorenzo (2001), Deportivo Alavés (2001-2002), Atlético de Madrid (2002-2003) y Villarreal (2003-2004). En 2005, fue comprado por el Deportivo La Coruña, donde permaneció hasta 2008 cuando fue fichado por Newcastle. En Inglaterra hizo la mayor parte de su carrera (275 partidos, 7 goles) y en 2016 retornó a San Lorenzo. A mediados de este año, llegó a Aldosivi, su última camiseta.