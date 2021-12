Después de la sanción llegó la judicialización. Al día siguiente de que el Frente de Todos lograra aprobar las modificaciones al proyecto que sube el piso de Bienes Personales, el interbloque de Juntos Por el Cambio en el Senado decidió presentar una acción de amparo para pedir la nulidad de la sesión. La oposición, que se ausentó durante el debate, argumenta que el oficialismo no reunió el quórum en el tiempo reglamentario y que, por lo tanto, la sesión debería ser invalidada. La presentación judicial fue firmada por todos los presidentes de bloque y cayó en el juzgado Contencioso Administrativo 5. El oficialismo, mientras tanto, denuncia que la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo es "un papelón" y que "no tiene ninguna validez".

"El kirchnerismo estaba ayer sin quórum. El reglamento es muy claro, no se puede violar. Por eso, presentaremos un recurso de amparo", había anticipado el jefe del Pro en el Senado, Humberto Schiavoni, en declaraciones radiales unas horas antes de hacer la presentación. El amparo, finalmente, fue firmado por el presidente del interbloque, Alfredo Cornejo, y los presidentes de bloque Luis Naidenoff (UCR), Juan Carlos Romero (Bloque Justicialista 8 de Octubre), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Ignacio Torres (Integración Chubutense), Beatriz Ávila (Justicia Social) y Schiavoni.

¿Cuál es el reclamo de la oposición?

Que el Frente de Todos logró el quórum necesario para comenzar el debate de la reforma al impuesto a los Bienes Personales cuando ya había pasado el plazo reglamentario de 30 minutos desde que había comenzado la sesión, tal como indica el reglamento interno de la Cámara. A modo de respuesta, el oficialismo - que consiguió quórum a duras penas debido al resultado positivo de Covid de uno de sus senadores en la previa del debate - sostiene que, para las 15.30, estaban les 37 legisladores en el recinto pero que debido a unos problemas técnicos no aparecían registrados.

"No tiene ninguna validez lo que están haciendo. No forma parte tampoco de los usos y costumbres del Poder Legislativo. Ellos mismos con esto están desautorizando su práctica legislativa, no podes hacer una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo porque tuvimos el número", criticó la senadora Juliana Di Tullio a Página/12, y agregó: "Es una vergüenza, están más beligerantes que nunca". Sin embargo, las críticas no provinieron solo desde el oficialismo, ya que desde el entorno de Clara Vega - la senadora que habilitó el quórum para iniciar la sesión (y que, por hacerlo, fue descarnadamente escrachada en los medios y las redes sociales) - también denunciaron que era "una chicana para no quedar mal después del bochorno".