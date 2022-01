En las últimas horas se dieron a conocer las imágenes de una mujer que intencionalmente incendió el colchón de un indigente que estaba durmiendo en Pompeya. Afortunadamente un hombre que pasaba por el lugar vio las llamas y logró salvar al hombre en situación de calle.

Jonathan, el afectado habló y comentó que él va a exigir Justicia porque se quedó solo con lo que tenía puesto ese día.

"Yo perdí a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y estuve seis años privado de la libertad pero sigo a pie. Yo lo que quiero es que ella vaya en cana", comentó el joven que fue afectado por el vandalismo de una mujer.

"Yo no la conozco. Estaba solo y un flaco me despertó a los gritos diciendo que se me quemaba todo. No me quedé con nada, solo con lo puesto. Tengo los pies quemados", agregó Jonathan.