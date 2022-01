La jefa de Infectología del Hospital Garrahan, Rosa Bologna, contó este miércoles que el centro de salud tuvo que abrir otra sala de internación para chicos y chicas con coronavirus debido al aumento de casos, por lo instó a "los padres y madres" a "que por favor no pierdan tiempo" y vacunen a sus hijes "porque el momento es ahora".

"En este momento, estamos abriendo la tercera sala de internación de pacientes covid. Tenemos pacientes internados en tres salas y con dos pacientes en las unidades de cuidados intensivos", detalló Bologna este miércoles.

"El total de internados era 51 la semana pasada y hoy tenemos esa misma cantidad en ingresos por día", por eso "tenemos que ir adecuando las salas y los distintos protocolos para la atención de los pacientes covid" para poder también "mantener la atención de los otros pacientes", agregó en declaraciones televisivas.

Según explicó, la mayoría de los internados son pacientes que llegaron con síntomas de covid, aunque también "hay un porcentaje de niños adolescentes que vienen por otros motivos para internarse, por ejemplo por una cirugía abdominal u otra complicación, y se les detecta covid sin tener síntomas".

En esos casos, "el covid complica la situación porque hay que implementar bien los aislamientos pero, a su vez, se puede complicar la afección por la que el paciente viene" al hospital, indicó Bologna.

En los últimos días también se vio "un aumento proporcional (de casos) en los lactantes pequeños", que no acceden a la vacuna, ya que se aplica desde los 3 años, señaló la jefa de Infectología del Garrahan. "En estos pacientes en particular, la fiebre o las infecciones pueden ser una complicación importante", por eso "están internados". Sin embargo, aclaró, "no hemos tenido complicaciones fatales".

Vacunación

Entre los mayores de 3 años, que sí están habilitados para recibir un inmunizante contra el coronavirus, "tenemos un 40 por ciento que no tienen vacunas o tienen el esquema incompleto", lamentó.

En ese marco, dirigió un llamado a las familias para inocular a sus hijes. "Le decimos a los padres es que por favor no pierdan tiempo. Un comentario o consejo que se escucha por ahí es 'esperá a darle la vacuna'. Por favor, no esperen porque el momento es ahora", insistió.

"Las vacunas son efectivas, no hay complicaciones graves", aseguró, al tiempo que recordó que "ya hay más de 7 millones de vacunas aplicadas en niños entre 3 y 11 años y que "cinco millones de adolescentes entre 12 y 17 ya recibieron sus vacunas".

"Aparte de la información que está publicada, tenemos información propia de nuestro país y con un sistema de vigilancia de los eventos de seguimiento de las vacunas que es muy bueno. Nosotros no hemos documentando eventos adversos", insistió.

Según Bologna, solo se debe posponer la vacunación a chicos y chicas que estén transitando la enfermedad hasta que tengan el alta médica y a los que sean contacto estrecho de un caso confirmado, quienes deberán finalizar el período de aislamiento para pode inocularse.



Covid en niñes

Respecto a la forma que tienen los niños y niñas de transitar el coronavirus, explicó: "En los niños sin enfermedades de base, la forma de la enfermedad es más leve con excepción del síndrome inflamatorio multisistémico que es una de las causas que lo puede llevar a la unidad de cuidados intensivos".

La situación es más "complicada", en cambio, para "pacientes que tienen enfermedad de base que están en la UCI" y para "algunos de los menores sin enfermedad de base que tienen cuadro de neumonía o infección respiratoria baja con requerimiento de oxigeno", concluyó.