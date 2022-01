En una reunión que mantuvo con quienes gerencian los hospitales de Salta Capital, el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, consensuó suspender las cirugías programadas no oncológicas desde el lunes que viene hasta mediados de febrero por lo menos.

La determinación se tomó ante los números de contagios que vienen en continuo crecimiento desde el 3 de octubre, cuando se determinó que empezó la tercera ola de la pandemia con un aumento paulatino hasta el 19 de diciembre. “Desde ese momento y hasta la fecha, el incremento de casos fue exponencial, de un 268 por ciento”, dijo la directora general de Coordinación Epidemiológica, Analía Acevedo.

Sostuvo que el tiempo de duplicación de casos es mucho más corto que en olas anteriores, y el incremento de personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), está aumentando generando el 30 por ciento de la ocupación de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), en el territorio provincial.

Además se estableció que se solicitará el pase sanitario (esquema de vacunación completo) para el ingreso de acompañantes a todos los hospitales y centros de salud de la provincia.

Realidad en clínicas y hospitales

El vocero de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta (ACLISASA), Rodolfo Sabio, dijo a Salta/12 que en la mañana de ayer rondaba el 80 por ciento la ocupación de camas covid destinadas en las UTI para casos de gravedad. “Hay un aumento, porque hubo momentos en los que tuvimos cero de ocupación de camas covid de las UTI”, sostuvo. Añadió que la tasa de internación en piso por la patología “es muy bajita”, y que en las terapias intensivas quienes ocupan las camas son personas con esquemas de vacunación incompletos o con patologías de base.

Desde el Hospital Papa Francisco, que volvió a ser de referencia para la atención de la COVID, en tanto, la tasa de internación está en el 95 por ciento. En el del Milagro, en la sala de aislamiento para casos Covid de 15 camas disponibles había una sola ocupada. Sin embargo, en la UTI las cinco camas destinadas para estos casos estaban llenas.

El gerente del Hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, manifestó que al ser una institución de alta complejidad actúan como soporte de atención de algunos pacientes covid complicados con enfermedades de base como obesidad o diabetes. En el Hospital “no hay un cupo” de camas para esta enfermedad, y son 34 las camas de alta complejidad destinadas a pacientes tanto covid como no covid. Explicó que ello es posible por un sistema de ventilación que impide la contaminación del aire.

“Estamos tomando las prevenciones necesarias ante el aumento de contagios”, señaló tras la reunión que mantuvo con Esteban y los demás gerentes hospitalarios. Entendió que el problema de falta de recepción de pacientes pasa por un incumplimiento de las obras sociales con sus prestadores.

Pidió “conciencia y responsabilidad” a la población al indicar que el 76 por ciento de las camas de internación ocupadas en Salta por casos Covid son personas no vacunadas, y el 100 de las UTI y con respiración mecánica, están ocupadas por personas que no accedieron a la inmunización. A ello sumó que “estamos viendo muchos efectos adversos y de secuelas de casos Covid moderados a graves, que son mayores en quienes no se vacunaron”. En cuanto a la responsabilidad, solicitó a quienes participen de eventos “supercontagiadores”, evitar el contacto con personas de riesgo por entre 5 y 6 días para evitar cualquier presunto contagio.