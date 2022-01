Tiempos desafiantes para el teatro. Inédita en sus características, la segunda temporada de verano que transcurre en pandemia se enfrenta a un panorama ambiguo con aforos completos, una alta demanda de espectadores y un boom turístico local prometedor pero con la amenaza de las nuevas variantes de Covid-19 y un aumento exponencial de contagios que ya obligó a suspender funciones.



No obstante, el espíritu resiliente de las artes escénicas busca surfear la ola pandémica para terminar de consolidar la reactivación que inició en el segundo semestre del 2021. “Viene una temporada necesaria, porque hay ganas, quedan fuerzas y sobra necesidad”. Así sintetiza el ánimo del sector el productor teatral, y Presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), Carlos Rottemberg, quien difundió en su cuenta de Twitter (@multiteatro) el dato alentador de que son 352 espectáculos los que se estrenan o reponen en el país solo en la primera quincena de enero.

Como cada año, las comedias serán el plato fuerte de la calle Corrientes. El Multiteatro Comafi (Corrientes 1283) contará con el estreno de Me duele una mujer, de Manuel González Gil, con Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Carlos Portaluppi, desde el próximo 12 de enero. Allí, el trío se embarcará en una historia particular de desamor que busca superarse, una vez más, con una terapia psicoanalítica. Además, se repondrán Toc Toc que celebra once años en cartel; Perdida Mente, de José María Muscari y Díganlo con mímica, de Nelson Valente.

Me duele una mujer

El Multitabarís Comafi (Corrientes 831) también tendrá en sus salas reestrenos de puestas taquilleras como Brujas y Art. Y en febrero será el turno de la novedad del programa de la mano de Pura sangre, el amor es un monstruo, musical que reúne los textos de Jorgelina Aruzzi, las coreografías de Carlos Casella y el protagónico de Griselda Siciliani.

También sobre la complejidad de la vida amorosa, se suma Somos nosotros, comedia explosiva que se pregunta: “¿Cuánto te animás a compartir con tu pareja?”. Con Sofía Pachano, Tomás Fonzi, Federico Cyrulnik, Micaela Lapegüe y Lionel Arostegui, las funciones se realizan en el Paseo La Plaza (Corrientes 1660).

“Las expectativas son buenas, porque el hecho de haber podido trabajar con el cien por ciento del aforo ha permitido que el teatro pudiera proyectarse con producciones más ambiciosas y más atractivas. Y si la situación pandémica nos deja, esta será una muy buena temporada en la que podremos recuperar público, calidad y cantidad de obras”, comenta Sebastián Blutrach, productor teatral y dueño del Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857) que este año celebrará sus diez años desde su reinauguración.

En ese espacio, y desde el 14 de enero, subirá a escena Mujeres en el baño, con dirección y dramaturgia de Mariela Asensio, y las actuaciones de Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer, Iride Mockert y Esther Goris. A partir de la famosa pregunta “¿Qué hacen tanto tiempo las mujeres en el baño?”, Asensio despliega un universo en el cual cinco mujeres exponen sus fantasías y se transforman en estrellas de rock.

La agenda se completa con el estreno de Cualquier cosa te llamamos, unipersonal humorístico a cargo de Momi Giardina, y varias propuestas provenientes del circuito independiente como El loco y la camisa; Sólo llamé para decirte que te amo; Padre Pedro; Esto es tan sólo la mitad de todo aquello que me contaste; Mar de noche y Mi hijo sólo camina un poco más lento.

Al Astral (Corrientes 1639) vuelve Dos locas de remate, pieza tragicómica en la que Soledad Silveyra y Verónica Llinás interpretan a dos hermanas que se sacan chispas. Y otra dupla potente será la de Adrián Suar y Diego Peretti, quienes el 13 de enero iniciarán temporada en El Nacional (Corrientes 960) con Inmaduros, una comedia sobre los vínculos y la amistad dirigida por Mauricio Dayub.

Dayub, por su parte, reestrenará El amateur - segunda vuelta, obra emblemática de su autoría que gira en torno a dos hombres que buscan sobrevivir y cumplir sus sueños, y en la que estará acompañado por Gustavo Luppi. Funciones desde el 25 de enero en el Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565). Además, el actor seguirá al frente de El equilibrista, su multipremiado unipersonal, a partir del 14 de enero en el Teatro Maipo (Esmeralda 443). Con otro monólogo también se presenta allí Dalia Gutmann, quien reflexiona acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atraviesan día a día las mujeres en Cosa de Minas 2 - Tengo cosas para hacer.

Siempre con el humor como eje, Pepe Cibrián vuelve con Princesas, comedia en la que comparte cartel con Marta González y Esmeralda Mitre para ponerse en la piel de los icónicos personajes de Cenicienta, Blancanieves y Caperucita en un reencuentro tan divertido como desopilante. Dirigida por el mismo Cibrián, se estrena el 14 de enero en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348).

El Metropolitan Sura (Corrientes 1343) cuenta con otro de los estrenos más resonantes: Ella en mi cabeza, con texto de Oscar Martínez, dirección de Javier Daulte y las interpretaciones de Joaquín Furriel, Florencia Raggi y Juan Leyrado. Otra pieza donde el amor y la terapia se cruzan, puesto que aquí el protagonista, Adrián (Furriel), llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura (Raggi), su mujer, pero tampoco sin ella. Por eso, sus encuentros con Klimovsky (Leyrado), su mordaz terapeuta, lo harán entender qué los une realmente luego de tantos años juntos. En cartel desde el 20 de enero. Por otro lado, con temática similar, podrá verse desde el 13 de enero Desnudos, con Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Brenda Gandini y Mercedes Scapola.

En la misma línea de años anteriores, el Metropolitan suma a su cartelera títulos alternativos. Se trata del ciclo Verano Off en el Met en el cual podrán verse Clara, de Sofía Wilhelmi; Una casa llena de agua, de Tamara Tenenbaum y Las cuñadas, de Florencia Naftulewicz, durante enero, y Petróleo, de Piel de Lava y La fiebre, de Mariana Chaud, en febrero.

La sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037) ofrece desde febrero sus clásicos Othelo, versión libre del clásico shakesperiano de Gabriel Chamé Buendía, y Terrenal, la excepcional creación de Mauricio Kartun quien propone una “versión conurbana” del mito bíblico de Caín y Abel.

En Timbre 4 (México 3554) también podrá verse nuevamente, desde el 15 de enero, la renombrada La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco, con Valeria Lois y Lorena Vega. Y entre el 16 y el 27 de febrero se podrá disfrutar del 10º Festival Temporada Alta en Buenos Aires, cita ineludible del verano porteño. La programación contará con obras internacionales presenciales y virtuales, y con el ya tradicional Torneo de Dramaturgia y diversos seminarios escénicos realizados por artistas nacionales.

Otra de las novedades del off será Rota, de Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner, que debuta el 19 de febrero en El Extranjero (Valentín Gómez 3380). El unipersonal aborda la historia de una mujer que pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, la protagonista intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. Y desde otra mirada, pero también en relación a la maternidad, se reestrena Precoz, obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz. En Dumont 4040 (Santos Dumont 4040), desde el 13 de enero.

Rota

Con funciones en enero y febrero se repondrá la obra de terror El juego, de Francisco Ruiz Barlett en el Método Kairós (El Salvador 4530), mientras que al Galpón de Guevara (Guevara 326) regresará, desde el 4 de febrero, La casa oscura, show documental sobre la salud mental, con Mariela Asensio y Maruja Bustamante.

El Teatro Nacional Cervantes volverá a presentarse en la explanada de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502) a partir del 21 de enero con nuevas funciones deTeoría King Kong, inspiradas en la novela de Virginie Despentes, con traducción de Paul B. Preciado y versión de Alejandro Maci. La propuesta cuenta con cuatro obras diferentes: Porno Brujas; Chica King Kong; Durmiendo con el enemigo e Imposible violar a esta mujer llena de vicios, con los protagónicos de Eleonora Wexler, Susy Shock, Valeria Lois y Cristina Banegas, y con dirección de Corina Fiorillo, Barby Guamán, Victoria Roland y Graciela Camino, respectivamente. Las entradas se adquieren de forma gratuita con previa reserva en Alternativa Teatral.

Por su parte, la sala María Guerrero abrirá la temporada el jueves 10 de febrero con el espectáculo Cuando nosotros los muertos despertamos, de Henrik Ibsen y dirección de Rubén Szuchmacher. Con Claudia Cantero, Andrea Jaet, José Mehrez, Verónica Pelaccini, Horacio Peña y Alejandro Vizzotti.

El Complejo Teatral de Buenos Aires inicia su programación en febrero con las reposiciones de Las cautivas, de Mariano Tenconi Blanco, con Laura Paredes y Lorena Vega, en el Teatro de la Ribera (Pedro de Mendoza 1821), y de Cae la noche tropical, de Manuel Puig, con Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Carolina Tejeda, en el Teatro San Martín (Corrientes 1530). Allí, se estrenará además ¿Quién es Clara Wieck?, de Betty Gambartes y Diego Vila, con Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado, Víctor Torres y Hernán Iturralde.

En Mar del Plata y en Villa Carlos Paz

“La temporada 2022 va a ser más competitiva en Mar del Plata porque la ciudad volvió a recuperar una cartelera buenísima, como en sus mejores épocas.Y Carlos Paz viene trabajando bien. Ya el año pasado, gracias a que tuvo un cincuenta por ciento de aforo, hizo una mejor temporada que Buenos Aires”, evalúa Blutrach quien antes de dejar su cargo de asesor de contenidos, programación artística y producción del Teatro Nacional Cervantes participó de un convenio con el Gobierno bonaerense para poder llevar a Mar del Plata la obra que se estrenó en la sala María Guerrero para celebrar el centenario del emblemático edificio.

Se trata de La comedia es peligrosa, escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Ciro Zorzoli, que podrá verse desde el jueves 13 de enero y hasta el 27 de febrero en el Auditorium.

Por su parte, Rottemberg suma a la cartelera de “La Feliz” nueve obras de su producción: Dos locas de remate y Bossi Comedy Tour (Teatro Mar del Plata); El Acompañamiento (Bristol); Un judío común y corriente; Rotos de amor y Soltero (Teatro Lido); Los 80 están de vuelta, con Nito Artaza y Cecilia Milone (Atlas); el inoxidable musical Casi normales, que celebra sus diez años en cartel en el Teatro Neptuno, y Espíritu indomable, el show de Malevo, el grupo de artistas que fusionan el malambo con otras expresiones artísticas que llegan al Teatro América el 11 de enero.

Los 80 están de vuelta

La apuesta artística va acompañada por la responsabilidad de seguir respetando los protocolos de forma rigurosa, y es por ello que todas las salas se comprometen a cumplir con la solicitud del Pase Sanitario que rige en la Provincia de Buenos Aires para personas mayores de 13 años que asistan a espectáculos teatrales y musicales. “Estamos a favor de cumplimentar todo lo necesario para incentivar la vacunación como medida para poder seguir viviendo mejor. Porque desde lo económico necesitamos que las empresas estén abiertas, pero para eso necesitamos también una ciudadanía sana”, señala al respecto el empresario teatral.

Referentes de la revista y el humor también son de la partida. Miguel Angel Cherutti celebra sus 40 años en el escenario junto a su hija Bianca con Unicos, en el Casino Uthgra Sasso, en Punta Mogotes. Y Fátima Florez despliega sus múltiples imitaciones en Fátima es camaleónica, en el Roxy-Radio City. Allí también se presentan Nico Vázquez, Gime Accardi y Benja Rojas con la exitosa puesta de Una semana nada más.

También en clave de comedia, se estrenaron Vamos a contar mentiras, con Marcelo De Bellis, Darío Lopilato, Laura Novoa, Gastón Suárez, Pablo Sórensen, Hernán Figueroa, María Irigaray y Mariela López Brown, en el Teatro Carreras, y La chica del sombrero rosa, con María Rosa Fugazot, Kitty Locane, Alberto Martín, Zulma Faiad, Adriana Salgueiro, Matías Santoiani, que se presenta en el Teatro Santa Fe.

El Teatro Provincial lleva a su cartelera funciones de Madres, una mirada divertida y reflexiva sobre la maternidad protagonizada por Sabrina Garciarena, Luly Drozdek, Flor Otero y Viviana Puerta, y de Eva y Victoria, la obra histórica de Mónica Ottino que cuenta con el trabajo de María Valenzuela, Sabrina Carballo y Belén Romano para subir a escena un duelo dialéctico e intelectual entre Eva Perón y Victoria Ocampo.

Y entre las propuestas más alternativas, con formato musical y un contenido social y político que interpela acerca de la exclusión y la desigualdad, se destacan dos títulos de Mariana Cumbi Bustinza, con entradas a la gorra: Lo que quieren las guachas, en El Séptimo Fuego, y La Meca, en el Club del Teatro.

Carlos Paz también sale a la cancha escénica con un menú variado y, como siempre, con el foco puesto en la comicidad. Al Teatro Luxor llegó Stravaganza. 10 años, el clásico de todos los veranos creado por Flavio Mendoza. Y sobre el escenario del Teatro Candilejas pueden verse Mi mujer se llama Mauricio, otra propuesta cómica con Pablo Rago, Iliana Calabró, Adriana Brodsky, Alejandro Müller, Matías Alé, Gonzalo Urtizberea y Nerina Sist, y Cenamos en la cama, con Germán Kraus, Cristina Alberó, Graciela Pal, Esteban Prol, Chiqui Abecasis, y Flor Marcasoli. A su vez, el Teatro del Lago ofrece Una noche en el hotel, con Pedro Alfonso, Pachu Peña, Georgina Barbarossa, Agustín “Cachete” Sierra, Rochi Igarzabal, Camilo Nicolás y Sofía Macaggi.

Por otro lado, en el Teatro Melos se presenta Sex, viví tu experiencia, espectáculo dirigido por José María Muscari, con Diego Ramos, Viviana Saccone, Adabel Guerrero, Noelia Marzol y elenco. Y en el Teatro del Sol se puede ver Los 39 escalones, bajo la dirección de Manuel González Gil, y con las actuaciones de Fabián Vena, Fredy Villarreal, Marcos “Bicho” Gómez y Andrea Rincón.