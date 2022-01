En medio de las altas temperaturas, especialistas hacen una serie de recomendaciones para cuidar la piel. La función de los protectores solares, el peligro de los rayos ultravioletas y qué hacer ante una quemadura.

Estamos en una semana de extremo calor en gran parte del territorio argentino. La temperatura ya superó el martes los 40 grados y se prevén marcas similares y superiores para los próximos días. Por eso los especialistas recomiendan una serie de medidas vinculadas al cuidado de la piel por la exposición a los rayos solares.

Las recomendaciones generales incluyen desde los cuidados en el horario de exposición, la utilización de protector solar para evitar quemaduras y la concientización sobre el peligro de la radiación ultravioleta para evitar el cáncer de piel.





Cómo y cuándo exponerse al sol

El médico dermatólogo Andrés Politi (M.N 73970) explicó a GO Noticias que “la herramienta fundamental para cuidarse es no exponerse al sol mucha cantidad de tiempo, en particular en el horario de 10 a 16”.

El integrante de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) también instó a “recurrir a todo lo que nos provea sombra. Esto quiere decir sombrilla, carpa, árbol y ponerse remeras de manga larga, con cuello, y pantalones largos y sombreros”.





Protector solar

Politi recomendó utilizar protectores solares “con un número de factor no menor a 30, y se deben aplicar una cantidad abundante 20 minutos antes de la exposición y renovarlo cada dos horas o después de transpirar o mojarse mucho”.

Al brindar detalles sobre este tipo de cremas, el dermatólogo indicó que “está probado que disminuyen la aparición de melanoma maligno y carcinoma espinocelular, que son dos tumores de piel provocados por el sol. Además, disminuyen el fotodaño o fotoenvejecimiento que son las manchas, arrugas y sequedad de la piel”.

El especialista aclaró que “el factor no tiene nada que ver con la edad. Todo el mundo tiene que usar protectores no menores de factor 30, porque por debajo de esa marca no protege contra el cáncer de piel”.





Los rayos ultravioletas y el cáncer de piel

Politi, quien coordina la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel, pidió extremar los cuidados porque “el sol produce radiación ultravioleta, que es capaz de provocar mutaciones en el genoma de las células de la piel”.

“Estas mutaciones cada vez se van multiplicando con las siguientes generaciones de células hasta llegar a un punto tal que producen células completamente anormales. Esto es el cáncer de piel”, explicó.





Quemaduras de piel

Ante la quemadura de alguna parte del cuerpo por la exposición al sol, el dermatólogo aconsejó una serie de recomendaciones. “Lógicamente, no exponerse al sol en los días siguientes y evitar temperaturas altas. Buscar los ambientes frescos, porque al transpirar esa quemadura se complica”, expresó.

“En lo posible si se puede no tener ropa o tener ropa muy liviana. Al mismo tiempo, utilizar cualquier producto frío, por ejemplo tomate o pepino, o bien cremas frías para disminuir la molestia y a la vez para que se vaya regenerando la piel afectada”, aseveró.

Según la gravedad de las quemaduras, se recomienda consultar a un médico, ya que en algunos casos pueden requerir internación y tratamientos más prolongados.





El cuidado de las embarazadas

Sobre la exposición al sol de las mujeres que se encuentran embarazadas, Politi resaltó que “debido a los niveles altos de progesterona que tienen durante la gestación, son más propensas a sufrir manchas en las caras, que se denominan melasma”.

De todas formas, aclaró que “el único problema de estas manchas son de índole estética, porque no tienen ningún riesgo particular para la salud”.





Cómo evitar la deshidratación

Si bien el consumo de abundante agua es siempre importante, durante las olas de calor se hace aún más fundamental. El Hospital de Clínicas indica que la cantidad recomendable de agua para consumir por día es de dos litros (ocho vasos). "Estos requerimientos se incrementan cuando las temperaturas son altas y durante la actividad física, momentos en los que aumenta la sudoración", aclara.

Además, en la web del Hospital, la Lic. María del Rosario Berrone, explica que "debe limitarse el consumo de jugos, aguas saborizadas y gaseosas ya que las mismas, si bien hidratan, incorporan aditivos que son, generalmente, azúcares".

En cuanto a recomendaciones para quienes les cuesta tomar suficiente agua, agrega: "Una estrategia práctica es consumir un vaso antes de cada una de las comidas principales y dos vasos más antes, durante y/o después de la actividad física. También mantener a la vista una jarra con y llevar botellas en la mochila o en la cartera".

"Si la razón por la que no se elige el agua como bebida es la falta de sabor, se le puede agregar rodajas de frutas como limón, naranja, mandarina, pomelo y/o hojas de menta, jengibre, u otras hierbas lavadas previamente (sin el agregado de azúcar)", recomienda.





Prevenir golpes de calor

Para evitar sufrir golpes de calor desde el Ministerio de Salud recomendaron reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados, con una temperatura interior entre los 18 y los 24 grados.

En ese sentido, aconsejaron no exponerse al sol en horas centrales del día y usar ropa ligera, holgada y de colores claros. En caso de caminar bajo el sol, instaron a cubrir la cabeza con una gorra o sombrero, o utilizar un paraguas de verano.

Además, recomendaron no salir a la calle sin compañía, tomar baños de agua tibia y, si se siente algún malestar asociado al calor, comunicar y consultar inmediatamente con un profesional de la salud.

Por otra parte, aconsejaron solicitar asistencia médica ante la aparición de sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos o dolores de cabeza.