La recuperación de Lionel Messi sigue siendo más lenta de lo esperado, por lo que el astro se perderá un nuevo partido: mientras se pone a punto, el entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, no lo incluyó en la lista de convocados para el encuentro del sábado ante el Brest, en una nueva jornada de la Ligue 1.

"Lionel Messi, cuya evolución es buena, continúa su trabajo con el cuerpo médico y de rendimiento y regresará gradualmente a la plantilla la próxima semana", informó el PSG en el parte médico que brindó este viernes. De esa manera descartó al argentino, que tuvo una lenta recuperación del coronavirus y por eso ya se perdió dos partidos desde que dio negativo: la semana pasada ante el Olympique Lyon y ahora ante el Brest.



El propio Messi reconoció el jueves que ponerse a punto le demandó más tiempo de lo previsto, en un mensaje en sus redes sociales. "Quería decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha", escribió el crack en su cuenta de Instagram. "Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%, se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver", completó Messi, que se contagió de coronavirus durante sus vacaciones en Rosario.

La ausencia de Messi en otro partido de la Ligue 1 refuerza la posibilidad de que el astro no sea citado para la doble fecha de las Eliminatorias a fines de enero ante Chile y Colombia. Como el equipo ya está clasificadó para el Mundial de Qatar, el entrenador Lionel Scaloni optará por no convocarlo para que Messi no se desgaste demasiado en la parte más exigente de la temporada y para evitar tensiones con el PSG, que ya en una ocasión expresó su enojo porque el jugador había regresado lesionado después de sus compromisos con la Selección.